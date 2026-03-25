L’irraggiamento è stato testato in Italia nei laboratori Enea. Lo studio ne conferma l’efficacia per l’eliminazione di muffe e batteri dai cereali. Senza radiazioni né residui chimici.

Una tecnologia già diffusa in circa cinquanta Paesi e applicata a oltre cinquanta categorie alimentari è ora disponibile per il grano italiano con risultati promettenti: l’Enea ha dimostrato che i raggi gamma migliorano sicurezza microbiologica e durata di conservazione, senza alterare qualità e nutrienti. È la novità emersa da uno studio pubblicato su Polysaccharides.

I test con l’irraggiamento gamma, condotti nel centro Enea della Casaccia su quattro varietà di frumento – duro e tenero, da coltivazioni convenzionali, biologiche e integrate – confermano l’efficacia dell’irraggiamento come metodo di trattamento sostenibile per l’industria cerealicola.

Il principio è semplice: l’esposizione a radiazioni gamma elimina batteri, muffe e insetti infestanti, prolungando la shelf life del prodotto (il periodo di tempo in cui un alimento resta sicuro e mantiene le sue caratteristiche di qualità, se conservato correttamente). Il tutto senza calore né residui chimici. E soprattutto senza renderlo radioattivo. “Dopo aver esposto il grano macinato a una dose di radiazioni gamma sufficiente a eliminare microrganismi patogeni, funghi e muffe, abbiamo comprovato che il trattamento non provoca alterazioni visibili nell’aspetto o nel colore dei campioni”, spiega Alessia Cemmi dell’Enea.

La ricerca evidenzia anche un altro dato chiave: non si registrano effetti sulle proprietà chimico-fisiche né sulla struttura dell’amido, elemento centrale per la qualità del cereale.

Sostenuta da organismi internazionali come Fao, Oms e Iaea, la tecnologia è già utilizzata per carne, pesce, spezie e prodotti deperibili. In Italia però resta poco diffusa, anche per costi e competenze richieste.

La prospettiva è quella di applicare il trattamento su larga scala, fatto che potrebbe ridurre contaminazioni e sprechi lungo la filiera, aprendo nuove strade per un’agricoltura più sicura e sostenibile.