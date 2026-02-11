Con il progetto “The future is now” E.On ha trasformato l’auto, un’icona del cinema senza tempo, in un manifesto della transizione energetica. Lo show per le vie della città.

No, non era una produzione hollywoodiana. A Milano, nei giorni scorsi, un’auto leggendaria come quella di “Ritorno al futuro” è stata convertita all’elettrico con tecnologia V2l fino a 1,5 kW e ha girato per la città. Un progetto di comunicazione chiamato “The future in now” e firmato E.On per raccontare la transizione energetica fuori dai circuiti tecnici.

La fiammante DeLorean Dmc-12, un modello reso celebre dalla saga con Michael J. Fox (design firmato da Giugiaro, carrozzeria in acciaio inox e portiere ad ali di gabbiano), è stata trasformata da E.On in un manifesto della mobilità elettrica e della flessibilità energetica. L’obiettivo – spiega l’azienda – è rendere visibile il cambiamento. Portarlo in strada.

“Con questo progetto abbiamo voluto dimostrare che la transizione energetica non è un tema astratto o riservato agli addetti ai lavori, ma qualcosa che può entrare nell’immaginario collettivo e nelle strade delle nostre città”, ha spiegato Luca Conti, ceo di E.On Italia. “Trasformare un’icona del passato in un simbolo del futuro significa rendere il cambiamento e l’innovazione visibili, comprensibili e vicini alle persone”.

Può alimentare altri dispositivi

Grazie alla funzione vehicle-to-load, l’auto può alimentare dispositivi esterni fino a 1,5 kW, aprendo la strada a scenari in cui le macchine diventano unità di accumulo decentralizzate, utili alla stabilità della rete. Il progetto racconta così l’evoluzione del sistema energetico: da centralizzato a distribuito, digitale e partecipativo. Un percorso già avviato da E.On con soluzioni di smart charging e offerte integrate come E.On Luce Drive Smarty, che consente di programmare la ricarica nelle fasce più convenienti.

La presentazione è avvenuta il 2 febbraio alle Officine del Volo, spazio simbolo della rigenerazione urbana milanese. Qui l’auto ha svelato la sua nuova anima elettrica. Il “Ritorno al futuro” è adesso.



Foto: ufficio stampa E.On