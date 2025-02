Covestro e gli studenti dell’Università di Aquisgrana hanno presentato un mezzo altamente innovativo, “ambasciatore” della nuova mobilità sostenibile. Può toccare i 135 chilometri orari

Viaggiare con un’auto a energia solare. Nessuna ricarica. Zero inquinamento. Può sembrare un sogno, ma grazie all’impegno di Covestro è realtà e ha un nome: Adelie, una tre ruote sottile e bassa, dall’aspetto futuristico, che si ispira alla forma dei pinguini. Questo progetto è nato nel 2015 da un’idea del Team Sonnewagen dell’Università di Aquisgrana (Rwt Aachen University), una squadra di soli studenti che nel tempo libero si sono dedicati alla costruzione e al miglioramento della vettura. Oltre a finanziare il progetto, Covestro (azienda tecnologica produttrice di materie plastiche di alta qualità e polimeri avanzati), ha fornito le componenti, tutte già in commercio. In particolare, italiani sono l’involucro che contiene la batteria, realizzato con polimeri leggeri e resistenti, le lacche per la verniciatura a basso impatto ambientale, il parabrezza in makrofol, un policarbonato trasparente e ultraleggero, e tutti i componenti per la produzione, immagazzinaggio e utilizzo dell’energia solare.



È ricoperta di celle solari

Lunga quattro metri, Amelie è ricoperta da quattro metri quadrati di celle solari, con un’efficienza del 25%; pesa solo 170 chili e può sviluppare una velocità di 136 chilometri orari. La batteria ha un’autonomia di 700 chilometri e, in condizioni di buona esposizione, si può auto caricare potenzialmente all’infinito.



Malvestiti: “Un momento storico”

“Abbiamo la sensazione di essere in una nuova fase di sviluppo, di assaporare un momento storico, di vivere qualcosa che sicuramente per i nostri figli e nipoti sarà la normalità”, afferma Gianmaria Malvestiti, ceo di Covestro. La sede italiana dell’azienda, a Filago (Bergamo), è stata una tappa del tour europeo per far conoscere Adelie, che non è solo un prototipo da laboratorio, ma un “ambasciatore” della mobilità sostenibile, con lo scopo di ispirare e arricchire il dibattito sul futuro del trasporti a zero emissioni.