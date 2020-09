La società svedese lancia sul territorio meneghino Voiager 3X, il monopattino di ultima generazione. Sblocco gratuito nel primo mese dal lancio, costi competitivi e programma fedeltà che premia gli utenti

La svedese Voi, azienda leader di monopattini elettrici a noleggio presente in oltre 45 città europee, lancia la sua flotta di 750 veicoli a Milano. Al centro della strategia la volontà di investire nei monopattini di proprietà di quarta generazione, il Voiager 3X. Il roll-out del nuovo veicolo, con batteria sostituibile, presenta una riduzione di oltre il 50% dei costi giornalieri di ricarica, logistica e riparazione per monopattino. Voi sostiene inoltre gli obiettivi annunciati recentemente dall’Assessorato alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, in cui rientra anche l’allargamento dell’offerta sulla mobilità: Voi considera fondamentale consentire ai cittadini alternative di trasporto flessibile, leggero e sicuro, complementari a bus e metropolitane, e in grado contenere la congestione e i livelli di inquinamento in città.



“Diamo il benvenuto a questa nuova flotta di monopattini che si aggiunge al parco di veicoli in sharing che mettiamo a disposizione dei cittadini. Mezzi utilissimi per gli spostamenti brevi, i monopattini sono agili, sostenibili e integrati alla rete di trasporto pubblico ma da usare sempre con prudenza e attenzione, perché non rispettare le regole della strada può essere pericoloso per sé stessi e per gli altri”, ha dichiarato Marco Granelli, Assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano (nella foto).



Con il lancio del servizio a Milano, Voi mira a diventare partner affidabile e duraturo per la città, lavorando a stretto contatto con le amministrazioni per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza, fra cui il corretto parcheggio e la conservazione dello spazio pubblico. Proprio in merito alle regole di sicurezza durante la guida, l’azienda ha sviluppato Ride Like Voilà, la prima scuola di traffico online dedicata ai monopattini a cui hanno partecipato con successo quasi 500.000 persone in tutta Europa.



“Milano è una delle principali città simbolo della micro sostenibilità e siamo felici di lanciare i nostri monopattini in un territorio così propenso alla mobilità condivisa - ha dichiarato Lucas Bornert, General Manager, Voi Technology Francia e Italia -. In Voi la sicurezza fa parte del dna aziendale e oggi più che mai mettiamo a disposizione la competenza e la formazione maturate per migliorare l'esperienza dei monopattini, assicurando ai nostri utenti affidabilità e introducendo garanzie continue”.



Lanciata a Stoccolma nel settembre 2018, Voi opera in 11 Paesi e oltre 45 città tra cui Madrid, Berlino, Oslo, Helsinki, Lisbona e Copenaghen. Ad oggi l'azienda ha permesso a più di 5 milioni di utenti di usufruire di oltre 25 milioni di corse flessibili, convenienti e a basse emissioni di carbonio.