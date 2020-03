Il bando di concorso per accedere al Programma di Dottorato per l'anno accademico 2020-2021 scade il 21 aprile 2020

La formazione universitaria d'eccellenza che prepara gli esperti di domani per la sfida più urgente dei nostri giorni è a Venezia, e vede la collaborazione di Fondazione CMCC. Tutti gli aspetti scientifici e socioeconomici dei cambiamenti climatici in due programmi formativi di alto livello.



Studenti italiani e internazionali interessati a studiare e affrontare la sfida quanto mai attuale posta dai cambiamenti climatici possono applicare da oggi all'edizione 2020-2021 del Programma di Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici, organizzato dall'Università Cà Foscari Venezia e dalla Fondazione CMCC con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS). "Il mondo ha sete di esperti con un profilo scientifico di alto livello in grado di interpretare la sfida dei cambiamenti climatici, di individuare soluzioni e di proporre politiche efficaci per farvi fronte" afferma Carlo Carraro, coordinatore del Programma di Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici. Il Programma risponde da più di 10 anni a tale richiesta, formando esperti che interpretano le dinamiche dei cambiamenti climatici, progettano ed eseguono modelli numerici e matematici per interpretare il clima e i suoi impatti sull'economia, utilizzano metodologie e tecniche per valutare e gestire nuove politiche di mitigazione e adattamento.



I quattro anni di formazione in lingua inglese - di cui un anno di corsi a tempo pieno - sono finanziati interamente da 6 borse di studio per i vincitori del bando di concorso. Il percorso apre ad opportunità di ricerca e di lavoro in tutto il mondo, collegando i dottorandi ad una vasta rete internazionale di università e centri di ricerca di alto livello nel campo. Al termine degli studi, insieme al titolo di Dottorato, gli studenti ottengono anche la qualifica di Master di II livello in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici.



Il bando di concorso per accedere al Programma di Dottorato per l'anno accademico 2020-2021 scade alle ore 13:00 del 21 aprile 2020. A inizio aprile uscirà anche il bando del Master di Ricerca di II livello in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici per chi volesse completare lo stesso piano formativo in un anno, per poi inserirsi nel mondo del lavoro. L'esperienza, oggi alla sua terza edizione, prevede la frequenza dei corsi del primo anno dell'omonimo dottorato nonché la partecipazione a numerosi laboratori, lezioni di ospiti internazionali, seminari, attività e presentazioni di gruppo.



La dimensione multiculturale del Master, che ha alle spalle collaborazioni con una consolidata rete di importanti organizzazioni internazionali e centri di ricerca nel mondo, offre agli studenti una vasta gamma di opportunità per il tirocinio e per il placement che varia da enti locali come i Comuni, a NGOs come Mar Fund, ad organizzazioni internazionali come l'Agenzia Ambientale Europa, e Climate Policy Initiative.



"Questa Terza edizione avrà una nuova offerta formativa che segue quella del dottorato, articolata in due percorsi. Il primo approfondisce strumenti modellistici e di analisi per valutare gli aspetti economici dei cambiamenti climatici. Il secondo percorso sviluppa più in dettaglio gli strumenti modellistici per l'analisi degli impatti biofisici e sociali dei cambiamenti climatici" spiega Enrica De Cian, Direttrice del Master. "Tra i nuovi insegnamenti dell'offerta formativa spicca climate finance, e il collegio didattico include nuovi docenti e ricercatori di alto prestigio. Quest'anno, inoltre, ci saranno a disposizione delle borse di studio a copertura parziale".



Il bando sarà pubblicato a inizio aprile. Manifestazioni d'interesse possono essere già inviate a [email protected] e [email protected]. Il Master sarà presentato online il 30 marzo 2020 alle 10:00.