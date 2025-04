Il 60% delle imprese edili ha subito effrazioni nei cantieri. BauWatch lancia un sistema di controllo sicuro ma anche ecologico.

I furti e gli atti di vandalismo nei cantieri e nelle proprietà sfitte sono un problema per il settore edile. Secondo recenti studi condotti da BauWatch, azienda specializzata nella sicurezza con video sorveglianza mobile, oltre il 60% delle imprese edili in Europa ha subito effrazioni e incidenti, con perdita di attrezzature e materiali. In risposta a queste minacce, l’azienda ha messo a punto BauWatch Scout, un sistema di video sorveglianza mobile, autonomo e alimentato da energia solare, che garantisce una protezione e un monitoraggio continuativi delle risorse critiche.



Ecco come funziona

BauWatch Scout è dotato di rilevamento del movimento e video a 360 gradi, spiega l’azienda in una nota, che garantisce una valutazione immediata di qualsiasi attività sospetta riducendo al minimo i falsi allarmi. L’illuminazione a led integrata funge da deterrente visibile, segnalando ai potenziali intrusi che il sito è sotto costante sorveglianza. Alimentato con energia solare e dotato di batteria integrata, è in grado di funzionare indipendentemente dalla rete elettrica, rappresentando una soluzione anche per i siti in cui le fonti di alimentazione tradizionali non sono disponibili. Questo garantisce una protezione ininterrotta, anche negli ambienti più difficili. “Integrando la sorveglianza intelligente con sistemi di alimentazione autonomi, forniamo una soluzione di sicurezza flessibile e altamente efficiente, adatta alle esigenze in evoluzione del settore”, commenta Laura Casparrini, managing director di BauWatch Italia.