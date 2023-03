L’annuncio dell’assessora all’Industria. Il bando prevede che le aree industriali dismesse siano adibite a unità sperimentali per la produzione di idrogeno

Sono nove le richieste pervenute nell'ambito del bando per la costituzione delle Hydrogen Valleys in Sardegna che prevede la realizzazione di progetti innovativi per la produzione di idrogeno verde nelle aree industriali dismesse. Sono state avanzate da parte di soggetti pubblici e privati, per un totale di 61 milioni di euro. Lo annuncia l'assessora dell'Industria Anita Pili.



In arrivo 21 milioni

"La dotazione finanziaria, a valere sui fondi del PNRR, è di 21 milioni di euro. Le richieste pervenute all'assessorato eccedono questa dotazione, a dimostrazione dell'alta attenzione per la transizione energetica sul nostro territorio - aggiunge -. Questo premia l'impegno e la volontà della Giunta regionale di rendere autonomo il sistema energetico isolano, mediante la promozione di investimenti che consentano la diversificazione delle fonti energetiche".

Nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla Commissione europea, il bando prevede che le aree industriali dismesse siano adibite a unità sperimentali per la produzione di idrogeno, mediante impianti Fer locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe. La misura sostiene inoltre la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall'energia elettrica di rete, come richiesto dalla direttiva UE 2018/2001.

"Adesso la commissione tecnica procederà all'analisi e alla valutazione dei progetti presentati - aggiunge Pili - ci sarà una graduatoria che sceglierà i progetti più meritevoli sulla base della dotazione finanziaria disponibile e i soggetti individuati potranno così procedere".