Si tratta di Fibereuse Tech, una start-up italiana che promuove soluzioni di economia circolare nel settore della plastica rinforzata con fibre di vetro. Ha vinto nella categoria Manifattura

Fibereuse Tech, una start-up italiana che promuove soluzioni di economia circolare nel settore della plastica rinforzata con fibre di vetro attraverso l'integrazione della catena del valore intersettoriale, si è assicurata il massimo riconoscimento con un primo premio di 10.000 euro nella categoria Eit Manifattura presso Eit Jumpstarter 2023. La start-up sottolinea il suo ruolo nella trasformazione dei rifiuti in nuovi prodotti di alto valore, eliminando così le discariche. La loro tecnologia consente di prevedere la distribuzione dimensionale dei materiali triturati, mostrando un significativo progresso nei processi di riciclaggio. "Questo premio è significativo per noi e siamo entusiasti che il nostro lavoro sia stato riconosciuto a livello europeo. Grazie al programma Jumpstarter dell'Eit, abbiamo compreso il percorso da seguire per creare un'impresa evolutiva. Il prossimo passo è trovare i primi utilizzatori della nostra tecnologia", ha detto Davide Delfrate, rappresentante del team di Fibereuse.

L’evento

Quest'anno, oltre cento innovatori si sono riuniti ad Atene per il Gran Final di Eit Jumpstarter. Hanno presentato più di cinquanta innovazioni deep-tech in nove categorie e la giuria di esperti ne ha premiate 27 che possono aiutare l'Europa ad affrontare alcune delle sfide più urgenti. Gran Final di Eit Jumpstarter rappresenta la celebrazione annuale della Comunità Eit per la creazione di nuove start-up e la nascita di innovazioni Made in Europe. Quest'anno, 52 squadre hanno presentato le loro idee in nove categorie - digital, food, health, energy, manufacturing, raw materials, urban mobility, new european bauhaus e infine rebuild Ukraine. Tutti gli innovatori si sono iscritti online e il 30 novembre e si sono riuniti di persona, partendo da Paesi dell'Europa centrale, orientale e meridionale, compresi i Balcani occidentali, i Paesi baltici e l'Ucraina. La missione di Eit Jumpstarter è rafforzare la cultura imprenditoriale, sostenere la creazione di start-up e contribuire alla creazione di un ecosistema dell'innovazione diversificato e inclusivo con una regolare collaborazione interdisciplinare e interregionale. Il programma è alimentato da sette comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Eit: Eit Digital, Eit Food, Eit Health, Eit InnoEnergy, Eit Manifattura, Eit Raw Materials e Eit Urban Mobility. Essenzialmente, il programma mira a fornire ai giovani innovatori gli strumenti e le conoscenze per trasformare le loro idee iniziali, garantire i finanziamenti necessari e, in ultima analisi, costruire imprese autosufficienti e redditizie.



Tutti i vincitori

A seguire i vincitori delle restanti otto categorie dell'Eit Jumpstarter, che riceveranno un primo premio di 10.000 euro ciascuno. Eit Digital: WatchBuilt dalla Lettonia ha sviluppato uno strumento completo per la cattura, l'elaborazione e la segnalazione delle informazioni. Eit Food: Noxatest dalla Serbia ha ideato un pannello diagnostico per la diagnosi batterica nel bestiame. Eit Health: Un'altra squadra serba, Neo Pill, ha presentato un nuovo metodo di pulizia per gli apparecchi dentali. Inoltre, Neo Pill ha vinto un premio speciale di 5000 euro come miglior squadra dei Balcani occidentali. Eit Raw Materials: Matvision dal Belgio offre sistemi di selezione intelligenti per l'industria del riciclaggio. Eit Urban Mobility: MeGoElectric dall'Ucraina produce camion elettrici leggeri e medi a prezzi accessibili per le aziende. InnoEnergy: Powea dalla Turchia, un'intelligenza artificiale per la ricarica intelligente che pianifica i tempi di ricarica dei veicoli elettrici in base alle ore non di punta della rete, riducendo le emissioni di CO2. New European Bauhaus: Seenergy dal Portogallo crea prodotti innovativi che integrano sistemi di energia generativa in mobili di uso quotidiano e articoli per la casa. Nella categoria "Rebuild Ukraine", introdotta per la prima volta a Eit Jumpstarter, il primo premio è andato al team ucraino GAPPO. Fornisce una soluzione SaaS B2B AgriTech, in linea con gli standard globali G.A.P. che aiuta a digitalizzare le procedure di reportage operativo e di conformità.



Per saperne di più https://eit.europa.eu/

Per concorrere https://eitjumpstarter.eu/pre-regist...