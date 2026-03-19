La qualità dell’ambiente urbano influenza l’insorgenza e la progressione della malattia neurovegetativa precoce. Lo conferma il progetto di ricerca Doubts coordinato dal Politecnico di Milano insieme alle università di Modena e Reggio Emilia e di Pavia. Gli esperti: “Il verde urbano mostra invece un effetto protettivo”.

Verde urbano, luce notturna e smog da traffico possono influenzare il rischio di demenza precoce e l’evoluzione dei sintomi nei pazienti già diagnosticati. È quanto emerge dal progetto di ricerca Doubts, coordinato dal Politecnico di Milano e basato su analisi ambientali ad alta risoluzione e modelli statistici avanzati applicati soprattutto alla provincia di Modena.

Lo studio, guidato da Andrea Rebecchi del PoliMi insieme a ricercatori delle università di Modena e Reggio Emilia e di Pavia, ha combinato dati satellitari, indicatori ambientali e informazioni sanitarie per valutare l’impatto dell’ambiente urbano sul decadimento cognitivo.

“Nel complesso, i risultati di Doubts indicano che la creazione di ambienti dementia-friendly richiede un approccio integrato”, spiega Andrea Rebecchi del dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito del Politecnico. “Il verde urbano deve essere progettato per evitare l’isolamento sociale, e l’inquinamento atmosferico e luminoso devono essere ridotti attraverso politiche di pianificazione urbana”.



I legami tra benzene e Alzheimer

Uno dei risultati riguarda l’inquinamento atmosferico legato al traffico. L’esposizione al benzene – utilizzato come indicatore delle emissioni veicolari – è associata a un aumento del rischio di demenza a esordio precoce, soprattutto nel caso dell’Alzheimer. Il rischio cresce in modo quasi lineare oltre la soglia di 1,2 microgrammi per metro cubo.

“La presenza di un effetto soglia dei livelli di inquinamento da traffico per l’aumento del rischio di tale patologia risulta molto importante dal punto di vista di sanità pubblica”, osservano Tommaso Filippini e Marco Vinceti dell’università di Modena e Reggio Emilia, sottolineando tuttavia che i livelli medi attuali risultano inferiori a questa soglia grazie alle politiche di riduzione delle emissioni.

Il verde urbano mostra invece un effetto protettivo. La presenza di parchi e aree verdi di qualità è associata a una riduzione significativa del rischio di demenza precoce, probabilmente grazie alla promozione dell’attività fisica e alla diminuzione di stress e processi ossidativi. Tuttavia lo studio evidenzia anche un risultato inatteso: in contesti con quantità molto elevate di verde e scarsa urbanizzazione aumenta il rischio di apatia e isolamento sociale nei pazienti già affetti da demenza.

Anche la luce artificiale notturna gioca un ruolo complesso. Livelli elevati di illuminazione esterna sono associati a un minor rischio di sviluppare demenza precoce, probabilmente perché indicano contesti urbani con maggiore vita sociale. Ma nei soggetti con lieve deterioramento cognitivo l’esposizione elevata triplica la probabilità di evoluzione verso la demenza. Nei pazienti già diagnosticati, infine, la luce notturna raddoppia il rischio di sintomi neuropsichiatrici come deliri, allucinazioni e disturbi del sonno.

I risultati del progetto sono stati presentati il 12 marzo 2026 durante un seminario al Politecnico di Milano.



Nella foto, gli autori dello studio (ufficio stampa Polimi)