Il cambio di temperatura della superficie dei ghiacci negli ultimi settant’anni ha impattato sugli strati atmosferici più bassi. Tutti i dettagli della nuova ricerca internazionale coordinata dall’Enea.

Il riscaldamento dell’Antartide non resta confinato al ghiaccio: sta già cambiando l’atmosfera globale. È quanto risulta da un nuovo studio (“A long-term shift in flow regimes over the Antarctic Peninsula”) coordinato dall’Enea insieme a un gruppo di scienziati provenienti da sei istituzioni internazionali che è stato pubblicato sul “Journal of Climate”: dal 1950 a oggi le temperature superficiali sono aumentate fino a 3 gradi in alcune aree, con effetti diretti sulla stabilità dell’aria nei bassi strati, rivelano i ricercatori.

Il risultato è che l’atmosfera vicina al suolo diventa meno stabile, soprattutto nella Penisola Antartica. E questo innesca un fenomeno finora sottovalutato: la crescita delle onde di gravità atmosferiche, “segnali” che trasportano energia verso l’alto e influenzano la circolazione globale.

“La progressiva riduzione della stabilità atmosferica vicino al suolo aumenta la formazione di onde di gravità atmosferiche”, conferma Maria Vittoria Guarino, ricercatrice del dipartimento sostenibilità dell’Enea. “La nostra ricerca mette in evidenza per la prima volta un incremento di queste onde”.

In pratica, le onde generate in Antartide dal surriscaldamento si propagano fino alla stratosfera, contribuendo a ridisegnare i flussi d’aria su scala planetaria. Le implicazioni sono ampie: questi fenomeni possono infatti influenzare il vortice polare, i processi legati all’ozono e persino il meteo alle medie latitudini, quindi anche in Europa.

“Le onde di gravità atmosferica non sono solo un fenomeno locale, indicano cambiamenti potenzialmente profondi”, spiega Guarino.

Lo studio si basa su dati meteorologici, osservazioni satellitari e simulazioni climatiche. Tutti convergono su un segnale coerente: le onde sono in aumento. Un indicatore che il cambiamento climatico sta già agendo sui meccanismi più complessi del sistema Terra.

A dicembre, per la sua rilevanza scientifica, lo studio è stato messo in evidenza dalla American Meteorological Society tra gli “Early Online Highlights” che sono i contributi pubblicati online in anteprima perché considerati di particolare interesse per il mondo scientifico.



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