Il consorzio Icas, spin-off dell’Enea, contribuisce all’acceleratore di particelle di Ginevra, il più potente del mondo. I nuovi cavi alzeranno la luminosità del Large Hadron Collider.

Dieci innovativi cavi superconduttori per l’acceleratore di particelle più grande e potente al mondo. Sono stati realizzati e consegnati al Cern di Ginevra dall’Icas, spin-off dell’Enea, consorzio specializzato nel settore della superconduttività che comprende anche la toscana Tratos Cavi e la piemontese Criotec Impianti.

La fornitura per l’acceleratore Large Hadron Collider (Lhc) è stata realizzata dal consorzio per il progetto High Luminosity, spiega il sito dell’Enea. High Luminosity ha beneficiato del contributo del laboratorio Superconduttività dell’Enea e delle competenze tecniche e industriali di Tratos Cavi per realizzare prodotti altamente innovativi. Due dei dieci cavi sono già stati collaudati in condizioni operative e sono pronti per l’installazione.

Realizzati in diboruro di magnesio, sono lunghi circa cento metri ciascuno e serviranno a connettere gli alimentatori di potenza ai magneti superconduttori dell’acceleratore, che vedrà incrementata la luminosità da 5 a 7,5 volte per nuovi progressi scientifici nella fisica fondamentale.

“Questi complessi sistemi sono il risultato di attività di ricerca, sviluppo e ingegnerizzazione che hanno dimostrato le potenzialità dei superconduttori in diboruro di magnesio per il trasporto di potenza ad alta efficienza”, ha commentato Alessandro Dodaro, direttore del dipartimento Nucleare dell’Enea. “Le attività sono state condotte in stretta collaborazione con il Cern, ma sono anche frutto di un efficace incontro tra ricerca e industria, che ha saputo coniugare le esigenze produttive con i rigorosi standard di qualità e controllo richiesti dai grandi progetti scientifici internazionali, come quelli nel campo degli acceleratori e della fusione nucleare”.

I cavi saranno in grado di trasportare correnti elettriche comprese tra 2mila e 18mila ampere per conduttore, operando in parallelo e indipendentemente all’interno di un unico fascio, per un totale complessivo di circa 100mila ampere.



Foto: ufficio stampa Enea