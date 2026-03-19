Il Paese scandinavo scommette sull’e-metano di Tes, fondata da Marco Alverà, per dire addio al gas fossile. Lo sviluppo durerà un anno ed è sostenuto con 1,6 milioni di euro.

Un nuovo impianto per produrre 1,2 terawattora all’anno di metano sintetico potrebbe cambiare il sistema energetico svedese. Il progetto, in sviluppo nella penisola di Värö, a Varberg, mira a quadruplicare la produzione nazionale di gas fossil-free entro il 2030, utilizzando CO2 biogenica e idrogeno verde.

L’iniziativa è promossa dalla società Tree Energy Solutions (Tes), fondata da Marco Alverà (nella foto), insieme allo sviluppatore di rinnovabili OX2 e al gruppo forestale Södra. I partner hanno annunciato il passaggio alla fase di progettazione preliminare avanzata dopo una prima analisi di fattibilità conclusa con esito positivo. La fase durerà circa un anno ed è sostenuta con 16,8 milioni di corone svedesi (circa 1,6 milioni di euro) dal programma Industriklivet dell’Agenzia svedese per l’energia, finanziato anche attraverso Next Generation Eu.

Il cuore del progetto è la produzione di e-NG (electric natural gas), un metano sintetico ottenuto combinando idrogeno prodotto con elettricità rinnovabile e CO2 biogenica catturata dalla cartiera Södra di Värö. Il gas risultante è chimicamente identico al metano fossile, ma senza origine fossile, e può essere immesso nelle reti esistenti, alimentando industria chimica, processi industriali o trasporto marittimo senza modifiche alle infrastrutture.

L’iniziativa arriva mentre la Svezia continua a importare quote rilevanti di gas naturale e biogas, soprattutto tramite pipeline dalla Danimarca. Se realizzato, l’impianto potrebbe ridurre questa dipendenza e rafforzare la sicurezza energetica del Paese.



I commenti

“Con le sue risorse rinnovabili e l’accesso alla CO2 biogenica, la Svezia ha le condizioni per diventare un pioniere della produzione su larga scala di e-NG”, afferma Marco Alverà, cofondatore e ceo di Tes.

Per Emelie Zakrisson, country manager di OX2 Sweden, il progetto rappresenta “una opportunità unica per fornire produzione su larga scala di gas rinnovabile e sostenere la transizione industriale”.

Se le prossime fasi confermeranno la sostenibilità tecnica ed economica, l’impianto potrebbe entrare in funzione all’inizio degli anni 2030, in linea con i nuovi obiettivi europei sulle energie rinnovabili previsti dalla direttiva Red III.