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Svezia, al via maxi impianto per metano sintetico: produrrà 1,2 TWh l’anno

where Varberg when Gio, 19/03/2026 who roberto

Il Paese scandinavo scommette sull’e-metano di Tes, fondata da Marco Alverà, per dire addio al gas fossile. Lo sviluppo durerà un anno ed è sostenuto con 1,6 milioni di euro.

Un nuovo impianto per produrre marco-alvera.jpg1,2 terawattora all’anno di metano sintetico potrebbe cambiare il sistema energetico svedese. Il progetto, in sviluppo nella penisola di Värö, a Varberg, mira a quadruplicare la produzione nazionale di gas fossil-free entro il 2030, utilizzando CO2 biogenica e idrogeno verde.
L’iniziativa è promossa dalla società Tree Energy Solutions (Tes), fondata da Marco Alverà (nella foto), insieme allo sviluppatore di rinnovabili OX2 e al gruppo forestale Södra. I partner hanno annunciato il passaggio alla fase di progettazione preliminare avanzata dopo una prima analisi di fattibilità conclusa con esito positivo. La fase durerà circa un anno ed è sostenuta con 16,8 milioni di corone svedesi (circa 1,6 milioni di euro) dal programma Industriklivet dell’Agenzia svedese per l’energia, finanziato anche attraverso Next Generation Eu.

Il cuore del progetto è la produzione di e-NG (electric natural gas), un metano sintetico ottenuto combinando idrogeno prodotto con elettricità rinnovabile e CO2 biogenica catturata dalla cartiera Södra di Värö. Il gas risultante è chimicamente identico al metano fossile, ma senza origine fossile, e può essere immesso nelle reti esistenti, alimentando industria chimica, processi industriali o trasporto marittimo senza modifiche alle infrastrutture.
L’iniziativa arriva mentre la Svezia continua a importare quote rilevanti di gas naturale e biogas, soprattutto tramite pipeline dalla Danimarca. Se realizzato, l’impianto potrebbe ridurre questa dipendenza e rafforzare la sicurezza energetica del Paese.
 
I commenti
“Con le sue risorse rinnovabili e l’accesso alla CO2 biogenica, la Svezia ha le condizioni per diventare un pioniere della produzione su larga scala di e-NG”, afferma Marco Alverà, cofondatore e ceo di Tes.
Per Emelie Zakrisson, country manager di OX2 Sweden, il progetto rappresenta “una opportunità unica per fornire produzione su larga scala di gas rinnovabile e sostenere la transizione industriale”.
Se le prossime fasi confermeranno la sostenibilità tecnica ed economica, l’impianto potrebbe entrare in funzione all’inizio degli anni 2030, in linea con i nuovi obiettivi europei sulle energie rinnovabili previsti dalla direttiva Red III.

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