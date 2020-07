Un fondo sosterrà, tra l’altro, tecnologie come i parchi eolici galleggianti, quella per la cattura di CO2 e lo stoccaggio dell’energia per ripulire settori difficili da decarbonizzare

L’Unione europea ha lanciato il suo programma di punta per il finanziamento di tecnologie innovative a basse emissioni di CO2. A disposizione un miliardo di euro, proveniente dal Fondo per l’innovazione della Ue, che sosterrà le tecnologie per la riduzione delle emissioni come i parchi eolici galleggianti, la tecnologia per la cattura di CO2 e lo stoccaggio dell’energia, su cui la Ue sta puntando per ripulire settori difficili da decarbonizzare come la produzione di cemento e l’industria siderurgica. L’obiettivo è quello di incoraggiare le aziende a investire in tecnologie green, condividendo il rischio legato a grossi progetti pionieristici.



La Commissione europea ha invitato i progetti a presentare richieste per le sovvenzioni da 1 miliardo di euro del Fondo per l’innovazione, creato con i ricavi del mercato europeo delle emissioni. Ulteriori richieste di finanziamento seguiranno nel prossimo decennio. La dimensione totale del fondo dipenderà dallo sviluppo del prezzo della CO2 nella Ue nel prossimo decennio. A prezzi correnti, varrebbe circa 12 miliardi di euro.



“Questi investimenti su larga scala contribuiranno a far ripartire l’economia della Ue e a creare una ripresa ecologica che ci porti alla neutralità climatica nel 2050”, ha detto il Commissario europeo per il clima, Frans Timmermans.