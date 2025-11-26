Itelyum avvia il primo centro italiano per il recupero di questi preziosi materiali dai Raee. Una tecnologia sviluppata con l’Università dell’Aquila per ridurre la dipendenza dalla Cina e costruire una filiera strategica.

di Luca Gringeri

La transizione energetica corre sulle terre rare, materiali preziosi e quasi interamente controllati dalla Cina. In questo scenario, l’Italia muove un passo inedito con il primo impianto pilota per ricavare ossidi di terre rare dai magneti permanenti presenti nei rifiuti elettronici. Un progetto firmato Itelyum e Università dell’Aquila che apre uno spiraglio verso una maggiore autonomia europea. Ne parla con e-gazette Marco Codognola (nella foto), amministratore delegato di Itelyum.



Che valore ha per l’Italia e per l’Europa questo primo impianto pilota per il riciclo delle terre rare?

“Dimostra che una tecnologia italiana, sviluppata con l’Università dell’Aquila, può recuperare ossidi di terre rare dai magneti permanenti contenuti nei Raee. Parliamo di componenti presenti in motori elettrici, turbine eoliche, monopattini e molte apparecchiature elettroniche. Sono rifiuti che nascondono un tesoro prezioso, oggi riciclabile in modo sostenibile”.



Perché è cruciale sviluppare una tecnologia europea in un settore dominato dalla Cina?

“Italia ed Europa importano quasi tutto. La Cina controlla il 94% del mercato delle terre rare. Poiché non abbiamo miniere, la nostra unica fonte interna sono i rifiuti. Per questo serve una filiera tecnologica autonoma”.



Il vostro processo idrometallurgico è brevettato. Quali vantaggi offre rispetto all’estrazione tradizionale?

“Non abbiamo ancora un Life cycle assessment comparativo completo, ma è evidente il risparmio energetico rispetto all’estrazione del minerale. Anche gli scarti sono inferiori. Meno energia significa meno CO2 e un’impronta ambientale più bassa, oltre a un uso più efficiente delle risorse”.



Come si inserisce il progetto nel percorso di economia circolare di Itelyum?

“Oltre alla rigenerazione degli oli, siamo leader nel recupero di solventi, prodotti chimici e nel trattamento delle acque industriali. Le terre rare rappresentano la frontiera più avanzata della nostra ricerca e sviluppo. I progetti di innovazione hanno orizzonti lunghi, anche di 7-10 anni, e servono pipeline diversificate. Parallelamente stiamo realizzando, a Cisterna di Latina, il primo impianto industriale da 20mila tonnellate per il riciclo chimico del pet tramite un processo proprietario che permette di ottenere un granulo riciclato food grade (cioè sicuro a contatto con gli alimenti, ndr)”.



Il progetto è sostenuto dal programma Life Inspiree. L’Europa sta investendo abbastanza per creare una filiera autonoma?

“Il nodo principale non è economico, sebbene il pilota abbia richiesto più risorse del previsto. Il limite è normativo: servono flussi costanti di rifiuti contenenti magneti permanenti, ma oggi non esiste una legge che regoli questa filiera. Senza un quadro chiaro, molti rifiuti sfuggono ai consorzi e finiscono all’estero. Per attivare davvero la filiera servono regole precise, sia in Italia sia in Europa”.



È realistico immaginare una sovranità industriale europea sulle terre rare? E quale ruolo può avere l’Italia?

“Parlare di sovranità è eccessivo. Possiamo però mitigare la dipendenza dalla Cina, e questo sarebbe già un risultato enorme: significherebbe rapporti più equilibrati e filiere meno esposte a tensioni geopolitiche. Oggi la situazione è sbilanciata; il riciclo può riportare equilibrio”.