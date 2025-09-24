Posata la prima pietra del futuro hub che servirà con carburante pulito industria e trasporti. Accento sulla circolarità: l’impianto di elettrolisi utilizzerà l’acqua di scarto del termovalorizzatore locale.

Sono iniziati i lavori per il nuovo Polo dell’idrogeno verde a Trieste. L’infrastruttura nasce per accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione di trasporti e realtà produttive del territorio. L’Hydrogen Hub è promosso da AcegasApsAmga e si inserisce nel quadro degli obiettivi europei di neutralità climatica e della strategia nazionale sull’idrogeno, puntando a trasformare Trieste in un hub di riferimento. Finanziato con 15,8 milioni di euro dal Pnrr e 1,5 milioni dal bando Horizon Eu per un investimento complessivo di oltre 20 milioni, prevede la realizzazione di un impianto di elettrolisi da 5 MW e di un parco fotovoltaico da 4,8 MW. L’impianto di elettrolisi verrà costruito in un’area adiacente al termovalorizzatore di Trieste per consentire, in un sistema di simbiosi industriale, di recuperare l’acqua di scarto del processo di termovalorizzazione e farla diventare risorsa per la produzione di idrogeno. Il parco fotovoltaico, invece, verrà costruito in un’altra area dismessa, portando valore in chiave di rigenerazione urbana. La produzione attesa è di circa 370 tonnellate annue di idrogeno da destinare ai trasporti e all’industria, creando un mercato locale dell’idrogeno rinnovabile. L’impianto entrerà in funzione nel 2026.



La Nord adriatic hydrogen valley

Inserito nel contesto del Nord adriatic hydrogen valley – Navh, il primo accordo transfrontaliero in Europa dedicato all’idrogeno, che coinvolge la Regione Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia – l’Hydrogen Hub è parte di una rete che comprende 37 organizzazioni e 17 progetti pilota distribuiti su tre Paesi. La Navh, con l’obiettivo di produrre complessivamente circa 5mila tonnellate annue di idrogeno, punta a trasformare il territorio dell’alto Adriatico in un laboratorio d’innovazione.



I commenti

“La Regione ha creduto fortemente in questo progetto, con l’obiettivo di riconvertire un’area industriale dismessa in un polo avanzato per la produzione di idrogeno rinnovabile”, ha commentato Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive. “Se a oggi il progetto sta rispettando pienamente il cronoprogramma, è merito di una virtuosa partnership tra pubblico e privato”, ha aggiunto Bini.

“Dopo essere riusciti a riqualificare un’area inquinata negli anni, possiamo ora concentrarci sulla produzione di energia pulita”, ha aggiunto Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste. Spiegando: “Il progetto rappresenta un punto di partenza per un nuovo assetto e gestione del nostro ecosistema energetico caratterizzato dalla sostenibilità dell’idrogeno verde, che viene generato da fonti rinnovabili”.

“Con l’Hydrogen Hub Trieste non puntiamo solo a realizzare un impianto di produzione di idrogeno, ma a contribuire alla creazione di un ecosistema locale capace di decarbonizzare settori chiave come trasporti e industria”, ha sintetizzato Carlo Andriolo, amministratore delegato di AcegasApsAmga.

Alla cerimonia di posa della prima pietra (nella foto) ha partecipato anche il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava.



Foto: ufficio stampa AcegasApsAmga