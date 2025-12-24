Portoghese, 47 anni, figura di spicco del Mit, era un riferimento nella ricerca sulla fusione, settore strategico per la transizione energetica al centro di forti investimenti pubblici e privati. I social s’infiammano: “Colpito per i suoi studi”. Il precedente Mallove.

Un fisico di primo piano del Mit (Massachusetts institute of technology) è stato ucciso negli Stati Uniti. Si tratta di Nuno Loureiro, 47 anni, direttore del Centro di fisica del plasma e della fusione termonucleare. Lo scienziato è stato freddato a colpi di pistola nella sua abitazione di Brookline, sobborgo residenziale di Boston. I fatti risalgono alla scorsa settimana. Soccorso in condizioni critiche, Loureiro è morto il giorno successivo in ospedale.

La polizia del Massachusetts conferma l’omicidio ma mantiene il massimo riserbo: nessun sospetto ufficiale, nessun movente reso pubblico. Gli investigatori hanno effettuato rilievi nell’edificio, ascoltato i vicini e avviato le procedure standard, senza fornire ulteriori dettagli. Lo riporta il Corriere della Sera citando fonti investigative locali.



Un’energia potenzialmente infinita e pulita

La notizia ha rapidamente superato i confini statunitensi. Loureiro era considerato una figura chiave nella ricerca sulla fusione nucleare, una fonte pulita e virtualmente illimitata che non produce carbonio o scorie radioattive. Un settore strategico per la transizione energetica globale e al centro di forti investimenti pubblici e privati. Portoghese di origine, guidava progetti internazionali e aveva ricevuto riconoscimenti ufficiali anche dall’amministrazione Biden.

Alcuni commentatori hanno provato a collegare l’omicidio al contesto geopolitico e alle tensioni legate alla ricerca nucleare. Il Jerusalem Post ha riferito di “verifiche preliminari”, precisando però che non esistono riscontri operativi e che le autorità statunitensi avrebbero escluso piste di questo tipo. Nessun legame, al momento, nemmeno con altri episodi di violenza recenti avvenuti in ambito universitario.

Ma sui social si rincorrono le voci di un possibile complotto: “La ricerca del professor Loureiro rappresentava essenzialmente una minaccia per le aziende del settore energetico, dai combustibili fossili all’eolico e al solare”, scrive su X, tra gli altri, @eeelistar.



Interrogativi sulla sicurezza

Di certo resta lo shock nella comunità scientifica internazionale. L’uccisione di uno studioso impegnato in uno dei campi più avanzati dell’energia solleva interrogativi sulla sicurezza dei ricercatori e sul clima che circonda la competizione tecnologica globale. Loureiro, peraltro, non è il primo scienziato del Mit ad essere assassinato: nel 2004 anche Eugene Mallove, un convinto sostenitore della fusione fredda, fu ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione.