Le nuove aree finanziate riguardano le energie rinnovabili, lo stoccaggio dell’energia, le industrie ad alta intensità energetica e, in generale, tutte le cleantech.

La Commissione europea ha annunciato finanziamenti per un totale di 2,9 miliardi di euro a favore di 61 progetti all’avanguardia nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette nell’ambito del Fondo per l’innovazione. Lo annuncia il governo Ue in un comunicato.

Il Fondo per l’innovazione è uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la diffusione di tecnologie innovative a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio. È finanziato dalle entrate generate dal sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (Ets), “uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi climatici, garantendo allo stesso tempo la competitività industriale”, sostiene Bruxelles.

Le sovvenzioni sono state concesse a progetti dotati di un notevole potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in vari settori, tra cui la produzione di tecnologie pulite, le energie rinnovabili, lo stoccaggio dell’energia e le industrie ad alta intensità energetica, su scale diverse. “Questi progetti sottolineano l’impegno dell’Ue a rafforzare la leadership e la capacità produttiva dell’Europa in tecnologie innovative, all’avanguardia e a zero emissioni nette, perseguendo nel contempo il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050”, conclude il comunicato.



Il commento di Hoekstra

“L’Europa sta trasformando le sue ambizioni climatiche in realtà industriale. La risposta a questo invito dimostra la forza dei nostri innovatori e la determinazione delle nostre aziende a guidare la corsa globale per le tecnologie a zero emissioni nette. Investendo in soluzioni locali, stiamo costruendo la resilienza energetica, creando posti di lavoro di qualità e garantendo che l’Europa rimanga competitiva nell’economia di domani”, ha commentato Wopke Hoekstra, commissario Ue per il Clima.