Per accedere ai contributi è necessario rottamare un’auto a benzina fino a euro 2 o diesel fino ad euro 5 e avere uno sconto del venditore di almeno il 12%. A disposizione 36 milioni

È partito questa settimana l’accesso agli incentivi della Regione Lombardia per l’acquisto di vetture a basso impatto ambientale. Per l’operazione vengono destinati complessivamente 36 milioni di euro: 18 nel 2021 e 18 nel 2022. Questi contributi sono inoltre cumulabili agli incentivi statali.



Come fare

Per presentare formalmente la domanda, i residenti in Lombardia devono accedere alla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it, registrarsi e inoltrare la domanda. ll contributo va da un minimo di 2.000 (benzina, metano, Gpl oppure euro6 diesel) a un massimo di 8.000 euro (elettrica o a idrogeno), e verrà tenuto conto dell’ordine cronologico della prenotazione. Per accedere ai contributi è necessario rottamare un’auto benzina fino a euro 2 o diesel fino ad euro 5 e avere uno sconto del venditore di almeno il 12% (2.000 euro in caso di auto elettriche). È possibile usufruire degli incentivi anche senza rottamazione solo nel caso di acquisto di un’auto a batteria o a idrogeno, ma in questo caso il contributo regionale è ridotto a 4.000 euro. Per prenotare la domanda e accedere al bando è necessario, inoltre, pagare 16 euro in valore di imposta di bollo al momento della prenotazione del contributo regionale. Successivamente, bisognerà recarsi da concessionario abilitato e prenotare la domanda. L’ultima fase prevede l’acquisto vero e proprio di una vettura, nuova o usata, ma comunque immatricolata in data successiva al 1° gennaio 2020; da notare che non sono ammessi a contributo acquisti effettuati in data precedente al 1° marzo 2021. I contributi, così come in precedenza, saranno disponibili attraverso uno sconto sul prezzo finale, applicato direttamente dal venditore, che riceverà poi il rimborso dalla regione.