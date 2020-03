Troppo poche le immatricolazioni dei modelli a metano in Germania e scarso il contributo al taglio delle emissioni. L’ad Herbert Diess considera Tesla il principale concorrente

Volkswagen si prepara a dare l’addio al gas naturale e punta tutto sull’elettrico. Lo scrive il quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Le ragioni della scelta sarebbero due. La prima è che i modelli a metano non sono riusciti ad imporsi sul mercato: in Germania ne sono stati immatricolati 7.700 unità complessivamente nel 2019. La seconda è che il loro contributo in termini di riduzione delle emissioni sarebbe troppo basso.



In un’intervista al ceo Herbert Diess emerge che Tesla è da considerare il principale concorrente e che non verranno sviluppati nuove alimentazioni a metano. Un brutta notizia soprattutto per l’Italia, dove il gruppo tedesco ha la più vasta gamma a listino. Oltre a auto a marchio Volkswagen ci sono anche quelle griffate Seat, Skoda e Audi. La strategia di Diess sembra improntata al breve termine perché l’opzione elettrica è ormai la sola presa in considerazione. E questa a differenza di altri colossi planetari, soprattutto asiatici. Toyota e Hyundai, ad esempio, investono sull’idrogeno.



Secondo quanto riferisce Handelsblatt, né metano né idrogeno costituirebbero un’alternativa ai motori per le auto nell’arco dei prossimi 10 anni. Almeno per ora, tuttavia, il gas naturale verrà ancora offerto.