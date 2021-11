La società è specializzata nella fornitura di prodotti per l'efficienza energetica, la generazione distribuita e la mobilità elettrica per il segmento consumer

A2a entra in NetCity e cresce nei servizi per la transizione energetica. Attraverso la controllata A2a Energia, il gruppo ha perfezionato l'acquisto del 49% del capitale di NetCity, società di SunCity Group specializzata nella fornitura di prodotti per l'efficienza energetica, la generazione distribuita e la mobilità elettrica per il segmento consumer. "In linea con la strategia e con il suo impegno per lo sviluppo di soluzioni per la transizione energetica, l'operazione consente di presidiare le attività di approvvigionamento, installazione e assistenza di prodotti e servizi dedicati ai clienti consumer", si legge in una nota diffusa dall’ambiente.



Cosa fa NetCity

L'ingresso in NetCity consentirà ad A2a Energia sia di ampliare l'attuale portafoglio di prodotti e servizi, con un'offerta completa di sistemi per il riscaldamento e la climatizzazione domestica, di soluzioni per la mobilità elettrica, sia di rafforzare il presidio dei relativi processi di installazione e assistenza. L'accordo permetterà inoltre un ulteriore ampliamento geografico delle aree servite dal Gruppo anche per questo tipo di prodotti e servizi. "Abbiamo compiuto un altro passo avanti verso il nostro rafforzamento come fornitore integrato di soluzioni per la transizione energetica, un ruolo che vogliamo ricoprire continuando a crescere a livello nazionale e ad offrire ai clienti un servizio e una Customer Experience eccellenti", spiega Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia. NetCity, specializzata nella realizzazione e gestione di progetti di efficientamento energetico, fa parte di SunCity Group, già business partner di A2a.



Accordo con l’autorità israeliana

Intanto sempre A2A e la Israeli Innovation Authority (Autorità per l'innovazione israeliana) hanno firmato un memorandum d'intesa volto a creare un quadro di riferimento per progetti di collaborazione nel campo dell'innovazione tra aziende israeliane e la multiutility. L'accordo permetterà di mettere insieme competenze, tecnologie ed esperienza delle startup israeliane con quelle di A2A, riferisce una nota. L'Autorità per l'innovazione, insieme alla Missione economica israeliana in Italia, supporterà A2A nell'individuazione di realtà e soluzioni innovative, soprattutto nei settori dell'economia circolare e della transizione energetica.