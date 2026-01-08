Sorgerà su un’area di nove ettari di proprietà della Sea, la società di gestione dello scalo. Produzione prevista: 10 GWh.

È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal gruppo A2a, all’interno dello scalo di Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi. Dotato delle migliori tecnologie disponibili su un’area a prato di circa nove ettari, non diversamente utilizzabile, la produzione attesa supera i 10 GWh di energia rinnovabile all’anno. Si tratta di una nuova tappa nel percorso di decarbonizzazione dei consumi elettrici dell’aeroporto, in quanto circa il 20% dell’energia utilizzata ogni giorno proviene direttamente da questa infrastruttura sita all’interno dello scalo di Linate.

Approfondisce una nota: il progetto di A2a, attraverso il raggruppamento temporaneo di impresa della controllata A2a Calore e Servizi con Esapro - società del fondo Algebris, specializzata nel fotovoltaico - ha visto la realizzazione di un impianto a terra ad alta efficienza su strutture a inseguimento solare mono-assiale con moduli mono-cristallini, bi-facciali e antiriflesso.

I commenti

“Produrre energia green all’interno dello scalo è una scelta di valore anche per la comunità e per il territorio, una iniziativa che si inserisce nella visione tracciata dal piano industriale di A2a al 2035, che prevede investimenti mirati per promuovere l’uso di fonti rinnovabili e accelerare la transizione ecologica”, ha commentato Luca Rigoni, amministratore delegato di A2a Calore e Servizi. “L’entrata in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico di Linate rappresenta un risultato concreto del percorso di sostenibilità di Sea, volto a ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture e a promuovere la progressiva decarbonizzazione dei consumi elettrici dell’aeroporto. La produzione di energia rinnovabile all’interno dello scalo contribuisce all’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2030 del gruppo”, ha aggiunto Armando Brunini, ad di Sea Milan Airports. Con l’entrata in esercizio, Sea e A2a rinnovano una collaborazione che guarda lontano: ridisegnare il modo in cui gli aeroporti consumano e producono energia. Un ulteriore contributo verso il raggiungimento della neutralità climatica.