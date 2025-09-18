Aule e laboratori per la didattica, un campo scuola per l’addestramento operativo con aule didattiche e laboratori. Oltre 22mila le ore di lezione già erogate dalla Technical Academy di A2A.

Una palestra dove imparare a gestire, in totale sicurezza, le reti che portano luce, acqua e calore nelle città. È il nuovo centro di formazione di via Grazzine, a Brescia, voluto da Unareti e cuore della Technical Academy del Gruppo A2A: un polo di competenze e innovazione inaugurato alla presenza, tra gli altri, dell’amministratore delegato Renato Mazzoncini. Sull’area che un tempo ospitava lo stoccaggio del metano, oggi sorge una struttura moderna e sostenibile che restituisce al quartiere un luogo rigenerato, pensato per la crescita delle persone e la sicurezza delle infrastrutture.



Che cosa si fa

Il Centro di formazione sorge nel quartiere San Bartolomeo, a Brescia, su un ex sito industriale che dal 1976 al 2002 ha ospitato il deposito della società Retragas. Oggi l’area torna a nuova vita con uno spazio complessivo di 3.800 mq, che comprende 2.200mq esterni attrezzati per le esercitazioni operative e un edificio su 2 piani, con aule didattiche e laboratori.

Il Centro di via Grazzine è l’espressione concreta della Technical Academy, struttura nata nel 2022 all’interno della Business Unit Smart & Infrastructures: l’area, di proprietà di Unareti, sarà messa a disposizione anche delle altre società del Gruppo. L’Academy ha introdotto un approccio innovativo alla formazione tecnica, passando dal modello tradizionale di formazione sul campo a un sistema integrato che unisce lezioni in aula, addestramento pratico, training on the job e simulazioni digitali con strumenti immersivi e realtà virtuale.

La struttura è infatti stata concepita per offrire un'esperienza di apprendimento completa. Al suo interno, i partecipanti troveranno aule moderne equipaggiate con le più recenti tecnologie digitali per la didattica, affiancate da laboratori specializzati dove potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite in un ambiente controllato e sicuro. Un elemento distintivo e cruciale è l'ampia area esterna attrezzata che ricrea scenari operativi reali. Qui, i tecnici hanno la possibilità di simulare interventi e manovre in sicurezza su reti elettriche, impianti o spazi confinati. Questi ambienti sono fondamentali per unire teoria e pratica,

garantendo una preparazione a 360 gradi per le diverse figure professionali del Gruppo.

L’obiettivo del Centro di formazione è dunque duplice: valorizzare e trasmettere il patrimonio di conoscenze aziendali tra generazioni e rispondere ai fabbisogni specifici delle diverse unità operative con percorsi su misura. Per i nuovi ingressi sono previsti programmi di formazione di base, che consentono di acquisire rapidamente le competenze operative fondamentali. Per i profili più esperti sono stati sviluppati percorsi di aggiornamento e qualificazione, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza già maturata e renderla coerente con le esigenze tecnologiche più recenti. Un’attenzione particolare è riservata alle figure tecniche, chiamate a confrontarsi con situazioni operative complesse e a garantire il rispetto delle procedure di sicurezza.

“Con la Technical Academy – ha dichiarato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A – investiamo sul capitale più importante che abbiamo: le persone. Nel nuovo centro di via Grazzine potremo formare i nostri tecnici con metodologie innovative, unendo esperienza e nuove tecnologie, per garantire l’efficienza delle infrastrutture e la qualità dei servizi essenziali che eroghiamo ogni giorno. Inoltre, potremo valorizzare il prezioso know how dei dipendenti più esperti, in modo che questo sapere possa essere tramandato alle nuove generazioni e non venga disperso. Allo stesso tempo, restituiamo a Brescia un’area rigenerata, trasformandola in un luogo che crea valore per il Gruppo e per la comunità”.