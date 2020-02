Margine operativo lordo a 1,23 miliardi. Le liste per le candidature di tutti i nuovi consiglieri chiudono in settimana

A2A ha chiuso il 2019 con un margine operativo lordo di 1,23 miliardi, stabile rispetto al 2018 e sopra la guidance di 1,2 miliardi indicata a novembre. I dati preliminari approvati dal cda, sottolinea il ceo Valerio Camerano, “confermano la solidità e le prospettive di quest’azienda, visto che tutte le filiere hanno mostrato dinamiche di crescita, compresa la generazione, nonostante un mese di dicembre tra i più caldi della storia”.

La multiutility, continua il manager, “ha recuperato integralmente, a livello di margini, il minor contributo di circa 100 milioni derivanti da incentivi e titoli ambientali, chiudendo sui livelli record del 2018”. In parallelo, l’anno scorso, gli investimenti sono saliti del 25% a 627 milioni e la posizione finanziaria netta si è attestata a 3,15 miliardi, con un rapporto sull’Ebitda pari a 2,6 volte (erano 2,5 volte a fine 2018). Lo scorso novembre, va ricordato, la società aveva anche stimato per il 2019 un utile netto di 330 milioni: numero che potrà essere verosimilmente confermato (se non superato) insieme con il target per il dividendo (7,75 centesimi) il prossimo 19 marzo, quando il board approverà il bilancio 2019 e il nuovo piano industriale al 2024.

I grandi soci di A2A, ovvero i Comuni di Milano e di Brescia, dovranno decidere in merito al rinnovo dei vertici, previsto nell'assemblea di primavera. Le liste per le candidature di tutti i nuovi consiglieri chiudono venerdì prossimo. Quest'anno, per la logica dell'alternanza, toccava a Milano indicare il presidente di A2A (fra tre anni spetterà a Brescia), mentre l'ad è per statuto una scelta condivisa.