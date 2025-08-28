Nel biennio 2026-2027 fornirà 1 TWh di energia rinnovabile alle imprese della Water Alliance-Acque di Lombardia e della Utility Alliance del Piemonte.

A2a rafforza la sua presenza nel mercato libero. La controllata A2aEnergia si è aggiudicata quattro lotti nella gara indetta da Water Alliance-Acque di Lombardia e Utility Alliance del Piemonte relativa alla fornitura di energia elettrica per le utenze in regime di libero mercato delle società aderenti per il biennio 2026-2027, con inizio a partire dal prossimo 1° gennaio.



L’aggiudicazione

Al termine della procedura bandita congiuntamente dalle due reti di impresa che raggruppano aziende idriche lombarde e piemontesi, ad A2a Energia sono stati assegnati i Lotti 3, 4, 6 e 7 per un potenziale volume complessivo totale di circa 0,6 TWh/anno di energia interamente prodotta da fonti rinnovabili, più che raddoppiato rispetto alla precedente asta.

Nel dettaglio, le forniture dei lotti 3 e 4 (di nuova acquisizione e relativi a utenze alimentate in media e alta tensione) e quelle del lotto 6 (per utenze alimentate anche in bassa tensione) sono destinate a sostenere i progetti e i servizi gestiti dalle società aderenti ai due network. Il lotto 7 invece consentirà di soddisfare il fabbisogno di elettricità di utenze non domestiche in ambito condominiale.

Con questa aggiudicazione, attraverso l’attivazione di nuove sinergie con le utility territoriali, il gruppo “compie un passo nel rafforzamento del ruolo di player di riferimento per l’offerta di energia in diversi segmenti di mercato e tipologie di clienti”, spiega l’azienda.