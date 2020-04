La società capitolina ha acquisito il 60% delle società Ferrocart e Cavallari con una capacità autorizzata totale di oltre 145mila tonnellate annue

Acea ha perfezionato un accordo per l'acquisizione del 60% del capitale rispettivamente delle società Ferrocart e Cavallari (che detiene a sua volta il 100% di Multigreen), attive nello stoccaggio, trattamento e selezione di rifiuti. Il valore economico dell'operazione, in termini di enterprise value per il 100% delle due società, è di circa 25 milioni di euro.

Le società Ferrocart, Cavallari e Multigreen, titolari complessivamente di quattro impianti con una capacità autorizzata totale di oltre 145mila tonnellate annue, operano nelle province di Terni e Ancona svolgendo attività di selezione e recupero di carta, ferro, legname, plastica e metalli. Inoltre - spiega Acea - sono attive nella gestione della raccolta differenziata di scarti di produzione e imballaggi, oltre che nello smaltimento di rifiuti, principalmente per conto di Corepla.

Le società saranno consolidate al 100% da Acea, con un contributo all'Ebitda previsto, su base annua, di circa 4,5 milioni di euro. Questa operazione rappresenta per Acea un importante passo in avanti nel percorso di crescita infrastrutturale nel settore del trattamento dei rifiuti e un ulteriore investimento nell'economia circolare, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2019-2022 e con gli obiettivi di sostenibilità.