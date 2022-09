La risorsa idrica che dall’Irpinia arriva alla Puglia ora avrà un corrispettivo economico, segnala il governatore campano

"Abbiamo firmato un accordo con la Regione Puglia per far pagare l'acqua che la Campania dà all'Acquedotto pugliese. Per decenni non abbiamo avuto ristori ambientali, per cui abbiamo avuto questo assurdo: che noi dall'Irpinia diamo acqua alla Puglia, e in estate avevamo comuni campani senza acqua, e non avevamo neanche il ristoro economico". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Un ristoro ai comuni

"Abbiamo fatto un accordo ragionevole - ha aggiunto De Luca - : noi sull'acqua non ci mettiamo a speculare, dobbiamo mantenere sempre un rapporto di solidarietà nazionale, ma è ragionevole dare un ristoro ai comuni dai quali andiamo a prelevare acqua, e abbiamo il dovere perlomeno di non avere crisi idriche mentre diamo l'acqua ad altre regioni". Intanto, la Regione Campania lavora sul piano idrico recentemente approvato che - ha ricordato De Luca - ha come obiettivo "la piena autonomia idrica per la Campania".