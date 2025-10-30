In ritardo Basilicata, Campania, , Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo del ministero dell’Ambiente è accelerare il trattamento delle acque e garantire una gestione più efficiente e sostenibile delle infrastrutture. La gestione dei fondi sarà del commissario straordinario unico per la depurazione, Fabio Fatuzzo.

Il ministero dell’Ambiente ha definito un nuovo pacchetto di 26 opere di depurazione in sette regioni italiane da oltre 120 milioni di euro. Le risorse saranno gestite dal commissario straordinario unico per la depurazione, Fabio Fatuzzo, per completare e potenziare i sistemi fognari e depurativi in ritardo.

L’obiettivo è accelerare il trattamento delle acque e garantire una gestione più efficiente e sostenibile delle infrastrutture. La viceministra Vannia Gava: “Gli interventi rappresentano un passo importante per risanare le infrastrutture idriche, migliorare la qualità delle acque e dell’ambiente e la vita dei cittadini”.



Gli impianti più grandi

Il pacchetto di interventi riguarda in particolare Basilicata, Campania, Sicilia, Lombardia, Marche, Puglia e Sardegna, con opere di collettamento, adeguamento e costruzione di nuovi impianti di trattamento. Tra i progetti principali figurano il completamento delle reti fognarie e degli impianti nei comuni di Pisticci e Genzano di Lucania in Basilicata, Paduli in Campania e Rometta in Sicilia.



Qui Lombardia

In Lombardia è previsto un ampio programma di interventi di adeguamento e razionalizzazione dei depuratori e dei collettori fognari in diversi agglomerati, tra cui Luino, Casalmaggiore, Zogno, Bagolino, Capriano del Colle, Leno, Visano e altri comuni delle province di Brescia e Varese, per un investimento complessivo superiore ai cinquanta milioni di euro. Nelle Marche le opere interesseranno i comuni di Montappone, Massa Fermana e Mogliano, con interventi di ampliamento, trasformazione e costruzione di nuovi impianti per il trattamento delle acque reflue.



Qui il Sud

In Puglia verranno potenziati gli impianti di Palagiano, Ascoli Satriano e Castrignano del Capo, mentre in Sardegna è previsto l’adeguamento del sistema fognario e depurativo di Meana Sardo. In Sicilia, oltre agli interventi su Rometta, sarà completata la fognatura litoranea di Campofelice di Roccella.