Le 14mila famiglie già allacciate ai 190 chilometri della rete di distribuzione cittadina potranno risparmiare fino all’11% l’anno in bolletta con il passaggio dal gpl al metano.

È stato presentato a Sassari , seconda città più popolosa della Sardegna, il progetto di distribuzione di metano che nei prossimi mesi interesserà la città. Il sindaco Giuseppe Mascia e l’amministratore delegato di Medea (gruppo Italgas), Ruggero Bimbatti, hanno presentato il progetto per immettere nei tubi del gas non più l’attuale aria propanata (gpl) bensì il metano.



I vantaggi

Con il passaggio al metano, le 14mila famiglie sassaresi già allacciate alla rete di distribuzione cittadina potranno risparmiare fino all’11% l’anno in bolletta, a seconda degli utilizzi (cottura cibi, acqua calda, riscaldamento, altri usi). Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro, interamente a carico di Medea, e consisterà nella sostituzione dell’attuale impianto ad aria propanata con un deposito criogenico di metano liquido (da gnl, gas naturale liquefatto) e nella conversione della rete cittadina, lunga 190 chilometri.



I commenti

“Crediamo fermamente nella transizione energetica – ha detto il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia – e nella necessità di investire con sempre maggiore determinazione sulle fonti rinnovabili, in attesa che questo processo si completi è fondamentale poter contare su una rete del gas con un impatto ambientale ridotto e un costo economico per l’utenza sostenibile. Ben venga l’investimento del gruppo Italgas, che consentirà a Sassari di disporre di un’infrastruttura più sicura, più compatibile sul piano ambientale e più economica”.

“Ci prepariamo a tagliare un altro traguardo storico per le infrastrutture sarde”, ha commentato l’amministratore delegato di Medea, Ruggero Bimbatti. “Con la conversione al gas naturale, Sassari diventerà il comune sardo con il maggior numero di clienti serviti da Medea. Un’altra pietra miliare che sottolinea la capacità del gruppo Italgas di dare piena attuazione a un progetto che in pochi anni si è tradotto in realtà e in benefici per cittadini e imprese. Continueremo a essere al fianco dell’amministrazione comunale e dei cittadini per costruire un sistema energetico più efficiente e sostenibile e vicino ai bisogni delle comunità”.