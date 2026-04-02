I dati dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici per i territori dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale. In quasi tutte le regioni si rileva uno stato di “severità idrica bassa”.

Con il maltempo delle scorse settimane è migliorata la disponibilità idrica nel Mezzogiorno, per il comparto idropotabile e per il comparto irriguo. Permangono criticità contenute e localizzate e l’esigenza, non solo per queste aree, di un monitoraggio costante delle disponibilità idriche, garantito anche dal lavoro dei tavoli tecnici, coordinati dall’A autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale. Lo rileva l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici (Opui) dell’autorità di bacino distrettuale.



Le criticità

Il grado di severità idrica nei diversi comparti – si legge in una nota - ha subìto nel complesso un miglioramento significativo. Per quanto riguarda il comparto potabile, i territori che presentano uno stato di “severità idrica media” sono: il Lazio e la provincia di Chieti (Abruzzo), mentre per il restante territorio del distretto si rileva uno stato di “severità idrica bassa”, sebbene permanga lo stato di emergenza per le province di Crotone e Reggio Calabria e per lo schema Basento-Camastra-Agri di prossima scadenza.

Anche il comparto irriguo beneficia di un miglioramento delle condizioni di disponibilità: sono caratterizzati da condizioni di “severità idrica media” i comprensori irrigui serviti dagli schemi del Fortore e dell’Ofanto, mentre tutto il resto del territorio distrettuale è in condizioni di “severità idrica bassa”.



Regione per regione

Vediamo, ora, regione per regione:

Basilicata – Sistema Acque del Sud (Monte Cotugno e Pertusillo): buon recupero di risorsa, con una disponibilità al 27/03/2026 di circa 352 milioni di metri cubi ed una situazione di surplus, pari a ca. 150 milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo del 2025.

Per quanto attiene gli schemi idrici lucani, si conferma un complessivo recupero di disponibilità, sebbene non siano stati trasferiti dati aggiornati da parte del gestore; la severità idrica risulta “bassa” pur permanendo lo stato di emergenza, di prossima scadenza, per lo schema Basento-Camastra, per il quale si riscontra un significativo incremento della disponibilità all’invaso rispetto allo stesso periodo del 2024, anche per effetto degli interventi realizzati dal commissario straordinario di governo (art. 1, comma 154, L. 145/2018)/Segretario Generale). Per quanto attiene la diga del Camastra va rilevata una disponibilità al 27/03/2026 di 11,92 milioni di metri cubi (surplus di 1,22 milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo del 2025).

Ofanto (Conza della Campania, Saetta, San Pietro Osento, Marana Capacciotti e Locone): disponibilità attuale di circa 120 milioni di metri cubi, con un surplus di circa 40 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Permane una condizione di contenuta criticità per gli invasi di Marana Capacciotti e San Pietro.

Sele–Calore (sorgente Sanità e gruppo Cassano Irpino): i dati acquisiti consentono di rilevare un deficit di portata rispetto alla media storica di ca. 280 litri al secondo, per le sorgenti di Cassano Irpino e di circa 400 litri per la sorgente Sanità di Caposele, con valori della media di marzo non molto lontani da quelli del 2017, anno particolarmente siccitoso. Le portate medie disponibili, aggiornate al 19 marzo, si attestano a 3.131 litri al secondo per la sorgente Sanità, con un surplus di 150 litri, rispetto al periodo omologo dello scorso anno, e a 2.709 litri al secondo per il gruppo di Cassano Irpino, con un surplus di 967 litri al secondo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Molise - Per quanto concerne le sorgenti del Biferno presentano una condizione di evidente recupero delle fonti, con un grado di severità idrica “basso” e una disponibilità al 24 marzo 2026 di 4.249 litri al secondo con un surplus di risorsa rispetto allo stesso periodo del 2025 di 2.270 litri al secondo.

Molise - Puglia - Schema Fortore (Occhito e Celone): i dati acquisiti registrano una disponibilità attuale di circa 108 milioni di metri cubi, con un surplus di circa 53 milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo 2025. Risulta necessario proseguire nel monitoraggio costante della risorsa ai fini della programmazione.

Campania - nel complesso per gli schemi idrici regionali si riscontra un complessivo miglioramento, con criticità localizzate essenzialmente connesse a problematiche infrastrutturali. Nel dettaglio, gli schemi di approvvigionamento di ABC (Napoli e provincia), per le sorgenti Acquaro-Pelosi presentano una disponibilità al 23/03/2026 di 1014 litri al secondo con un surplus di 718 litri al secondo rispetto al periodo omologo del 2025, mentre per la sorgente Urciuoli la disponibilità nella stessa data è pari a 1433 litri al secondo, con un surplus di 84 litri al secondo rispetto allo stesso periodo del 2025.

Abruzzo - Per quanto attiene gli schemi dell’Abruzzo, l’area del Fucino (sub-Marsicana) è in “severità idrica bassa”, mentre le aree del chietino presentano una “severità idrica media”; per le sorgenti Liri e Verrecchie la disponibilità al febbraio 2026 è pari a 435,08 litri al secondo con un surplus rispetto al periodo omologo del 2025 di circa 22 litri, mentre per le sorgenti Rio Sonno, con una disponibilità di 285,11 litri al secondo, il surplus è di 155,11 litri rispetto allo stesso periodo del 2025. Per le sorgenti di Ferriera e Pulciara si registra una disponibilità di 222,68 litri al secondo presentando un surplus di 13,83 litri sul periodo omologo 2025; la sorgente Pantaneccia presenta una disponibilità di 87,98 litri al secondo ed un surplus allo stesso periodo del 2025 di 4,60 litri al secondo; infine la disponibilità alla sorgente S.S. Martiri di 161 litri al secondo rileva un surplus rispetto all’omologo periodo del 2025 di 19 litri al secondo.

Lazio - Per gli schemi del Lazio si riscontra un complessivo miglioramento della condizione di disponibilità, con una severità idrica valutabile nell’insieme come “media” per il territorio dell’Ato 5 Frosinone. In base ai dati pluviometrici e climatici aggiornati, il quadro della disponibilità idrica ha subito una variazione significativa nel breve termine, pur mantenendo criticità strutturali. Infatti, nonostante i cospicui apporti pluviometrici registrati nel corso del mese di gennaio 2026, caratterizzati da eventi di elevata intensità che hanno superato le medie stagionali, le diffuse condizioni di deficit idrologico di lungo termine non possono ritenersi superate.

Calabria - Per l’Area calabrese, si registra un complessivo recupero della disponibilità, tanto per le fonti Sorical quanto per il sistema Arvo-Ampollino, con un livello di severità idrica “basso” per il territorio regionale, pur registrando il permanere dello stato di emergenza per le province di Crotone e Reggio Calabria. Gli invasi presentano situazioni di surplus di risorsa rispetto allo stesso periodo dell’anno 2025: la diga del Menta, con una disponibilità al 26 marzo 2026 pari a 17,3 milioni di metri cubi, presenta un surplus di 5,43 milioni di metri cubi; la diga dell’Alaco mostra un surplus di 10,01 milioni di metri cubi con disponibilità pari a 25,72 milioni di metri cubi; per le dighe Arvo, Ampollino e Passante si registrano rispettivamente disponibilità pari a 34,58 milioni di metri cubi (surplus di 10,5 milioni di metri cubi rispetto al 2025, stesso periodo), 50,54 milioni di metri cubi (surplus di 23,73 milioni di metri cubi rispetto all’omologo periodo 2025) e 26,26 milioni di metri cubi (surplus di 10,64 milioni di metri cubi rispetto al periodo omologo 2025).