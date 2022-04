Lo ha annunciato il sindaco di Torino Lo Russo; entrerà in carica a giugno

Luca Dal Fabbro sarà il nuovo presidente di Iren: lo ha annunciato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine del congresso della Fim Cisl al Lingotto. L'indicazione è arrivata dal patto di sindacato della multiutility, che ha anche confermato Gianni Vittorio Armani amministratore delegato e Moris Ferretti vicepresidente.



Il passato di Dal Fabbro

Dal Fabbro entrerà in carica con l'assemblea del prossimo 21 giugno, quando subentrerà a Renato Boero. Dal Fabbro era stato presidente di Snam fino a giugno 2020, quando aveva lasciato la carica per lanciare il primo fondo italiano di private equity sull'economia circolare. In passato era stato ad di Enel Energia ed E.On Italia.