I nuovi incarichi

Nel ruolo di direttore della divisione ambiente è stato nominato Massimo Ricci, che ad interim assume anche la guida della direzione tariffe e corrispettivi ambientali.

Nel ruolo di direttore facente funzioni della divisione energia è stato nominato Andrea Galliani.

Direttore della direzione servizi di sistema e monitoraggio energia è stato nominato Vincenzo Di Rienzo.

Questi incarichi avranno decorrenza dal 1° marzo.

Dal 16 febbraio la responsabilità della direzione affari generali e risorse è stata assegnata ad interim al segretario generale di Arera, Ilario Sorrentino, e l’incarico di vicedirettore della direzione affari generali e risorse è stato assegnato a Luca Lazza.

Il collegio di Arera ringrazia Lorenzo Bardelli, finora a capo della divisione ambiente, per la sua attività altamente qualificata svolta all’interno dell’autorità, che ha contribuito a definire la regolazione anche in settori rilevanti per il Paese come il servizio idrico integrato e il ciclo dei rifiuti.



La delibere 27/2026/A, 28/2026/A, 29/2026/A sono disponibili sul sito www.arera.it.