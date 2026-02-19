Confermate le misure per le utenze in zona rossa e gli immobili inagibili nel Centro Italia e a Ischia. Dal 1°aprile in vigore nuove regole.

Arera ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni e le esenzioni previste a favore delle popolazioni colpite dai terremoti verificatisi nel Centro Italia (dal 24 agosto 2016) e nei Comuni ischitani di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (21 agosto 2017).



Le motivazioni

A quasi un decennio dagli eventi sismici, e dato che non è ancora possibile disporre di un elenco certo e aggiornato delle utenze ancora inagibili o localizzate in zona rossa, l’autorità ha ritenuto necessario prevedere che la proroga delle agevolazioni, a partire dal 1° aprile 2026, sia subordinata alla verifica delle utenze e forniture che possiedono i requisiti previsti dalla norma, anche alla luce di anomalie nei consumi rilevate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), al fine di minimizzare gli oneri generali connessi alla copertura delle agevolazioni posti a carico della generalità degli utenti.

Dal 1° aprile entrerà in vigore un nuovo meccanismo per la proroga delle agevolazioni, che resta automatica per le utenze e forniture con consumi reali pari a zero nel 2025 mentre per quelle con consumi maggior di zero sarà necessario presentare al venditore o gestore una autodichiarazione entro il 31 luglio che certifichi il permanere dello stato di inagibilità dell’immobile ovvero della zona rossa.



Le agevolazioni

Le agevolazioni consistono nell’azzeramento delle componenti fisse in bolletta, della quota rete, degli oneri generali, degli ulteriori corrispettivi eventualmente previsti nel rapporto tra venditori e clienti, e - per il settore idrico - dei corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.

La delibera approvata avvia, inoltre, uno specifico procedimento per ridefinire i criteri di quantificazione delle compensazioni agli esercenti la vendita per i mancati ricavi sulle forniture agevolate in zona rossa (dall’anno di competenza 2025), e per valutare la gestione della morosità dei piani di rateizzazione sospesi in ragione degli eventi sismici, con particolare riguardo all’applicazione di interessi in caso di mancato pagamento.



Altri sei mesi

L'Arera ha anche approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il comune di Niscemi, interessate dagli effetti del ciclone Harry a partire dal 18 gennaio.

