Servirà per accedere alle agevolazioni per le bollette di acqua, luce, gas e rifiuti. Si passa dagli attuali 9.530 euro a 9.796 euro. Si tratta di uno dei primi atti del nuovo collegio.

Aggiornato il valore della soglia Isee per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio economico. Dal 1° gennaio la soglia minima per ottenere automaticamente i bonus è passata dai precedenti 9.530 euro a 9.796 euro, resta invariata a 20mila euro quella per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. L’adeguamento, previsto dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico, si basa sull’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento.

Il sistema dei bonus sociali, introdotto dal decreto interministeriale del 2007, è stato via via ampliato nel tempo. Gli sconti sono applicati automaticamente in bolletta e variano a seconda del servizio:

energia elettrica: riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte;

gas naturale: riduzione pari al 15% della spesa al netto delle imposte;

servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione): proporre uno sconto pari a 50 litri/abitante/giorno;

rifiuti: sconto del 25% sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta.

Le famiglie interessate possono beneficiare delle agevolazioni in modo automatico e cumulativo semplicemente presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione Isee.



Unc: un rialzo inadeguato

L'adeguamento deciso sulla base del decreto ministeriale è ridicolo e del tutto inadeguato. Un rialzo misero del 2,79%" afferma Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Il Governo avrebbe dovuto rivedere le soglie dei bonus, ripristinando quelle decise dal Governo Draghi che innalzavano la soglia Isee da 9.530 euro a 15mila euro. Servono poi soglie intermedie tra quella minima e quella delle famiglie con almeno 4 figli a carico, lasciata a 20mila euro, proporzionandole in modo più coerente rispetto al numero dei componenti delle famiglie e rendendole progressive per scaglioni. Inoltre, vanno rivisti anche i meccanismi di assegnazione, commisurando il bonus agli effettivi consumi" conclude Vignola.



Reclami più facili

Intanto il 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove regole Arera sui servizi di assistenza dei fornitori di luce e gas, con una stretta pensata per rafforzare le tutele di famiglie e piccole attività. Le disposizioni riguardano la quasi totalità dei clienti domestici: per l'elettricità le forniture in bassa tensione, per il gas i clienti con consumi fino a 200mila metri cubi annui. Lo ricorda in una nota Consumerismo No Profit che, pur apprezzando le nuove regole, sottolinea tuttavia come le stesse non siano ancora sufficienti a tutelare adeguatamente gli utenti dell'energia.