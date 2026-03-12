Arera comunica il valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità, che non tiene conto dell’andamento dei prezzi del gas dei giorni immediatamente successivi segnati dalle forti tensioni sui mercati. L’autorità spiega come comportarsi con i call center aggressivi e quali sono i diritti in caso di contratti non richiesti.

Calano le bollette gas a febbraio. Lo ha reso noto Arera comunica che il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di febbraio 2026. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di febbraio 2026 tornano a diminuire le quotazioni all’ingrosso rispetto a quelle registrate a gennaio, e il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 35,21 euro al MWh.

Il calo del 2,8%, essendo riferito a febbraio, non tiene conto dell’andamento dei prezzi del gas dei giorni immediatamente successivi, segnati dalle forti tensioni sui mercati in seguito all’escalation in Medio Oriente.



Il dettaglio della bolletta

Più nel dettaglio per il mese di febbraio 2026, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 109,85 centesimi di euro per metro cubo (-2,8% su gennaio), così suddiviso:

Spesa per la materia gas naturale: 40,35 centesimi di euro (pari al 36,73% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,02 centesimi di euro (5,48% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 26,43 centesimi di euro (24,06% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità.

Spesa per oneri di sistema: 4,98 centesimi di euro (4,53% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema.

Imposte: 32,07 centesimi di euro (29,20% del totale della bolletta).



L’aiuto contro le chiamate

Intanto, sempre da Arera arrivano gli strumenti per difendersi da call center aggressivi e dalle offerte indesiderate. Saranno pubblicati suggerimenti e materiali per aiutare i cittadini durante questa fase di significative variazioni delle quotazioni registrate nei mercati energetici europei. Il primo video spiega come comportarsi con i call center aggressivi e quali sono i diritti di ogni consumatore in caso di contratti non richiesti. Il progetto è stato sviluppato all’interno dell’unità di vigilanza energetica nata il 5 marzo con il compito di monitorare in tempo reale l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità, valutare i possibili effetti sui corrispettivi applicati ai clienti finali e fornire al Governo, al Parlamento e alle istituzioni europee gli elementi di analisi necessari per le valutazioni di competenza.