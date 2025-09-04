Il prezzo di riferimento del metano è pari a 107,37 centesimi di euro per metro cubo. Il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è di 35,60 €/MWh.

È in leggero calo il prezzo del gas ad agosto (-1,2%). Lo rende noto Arera che ha comunicato il valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese scorso. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata dall’Autorità come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di agosto, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in leggero calo rispetto a quelle registrate a luglio, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è dunque pari a 35,60 €/MWh.



L’aggiornamento

Il prezzo di riferimento del gas nel mese appena concluso (per il nuovo cliente tipo 1) è pari a 107,37 centesimi di euro per metro cubo (-1,2% su luglio). Ed è così suddiviso: spesa per la materia gas naturale 41,47 centesimi di euro (pari al 38,62% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,02 centesimi di euro (5,61% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 23,20 centesimi di euro (21,61% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; spesa per oneri di sistema: 4,98 centesimi di euro (4,64% del totale della bolletta); imposte: 31,70 centesimi di euro (29,52% del totale della bolletta).