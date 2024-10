L’indagine è stata condotta dagli utility manager di assium sul rapporto tra italiani e società di luce, gas e telecomunicazioni

Quasi un italiano su due ha avuto problemi con le società energetiche e telefoniche, il 39% non si fida dei contratti dei gestori e 7 cittadini su 10 non attiverebbero forniture tramite call center e venditori porta a porta. I dati sono emersi da una ricerca condotta dall’associazione italiana degli Utility Manager, Assium, e presentati a Roma nel corso del convegno nazionale “DNA l’evoluzione dell’Utility Manager” nel corso del quale operatori energetici e telefonici, istituzioni e autorità si sono confrontati sul futuro del mercato delle utilities in Italia.



I risultati

Ad un campione rappresentativo di utenti di luce, gas e telefonia è stato chiesto di esprimere il proprio parere circa il livello di soddisfazione sul servizio reso dai fornitori e il loro rapporto con i gestori. Il primo dato che emerge è che il 14,6% dei cittadini si ritiene per niente o poco soddisfatto dei propri fornitori utility, il 47,5% soddisfatto o molto soddisfatto. La maggior parte degli utenti percepisce il servizio in modo complessivamente positivo o comunque privo di insoddisfazione significativa – spiega Assium.

Tuttavia quasi un italiano su due (il 46,5% degli intervistati) dichiara di aver avuto problemi con la fatturazione o la gestione del contratto di energia elettrica/gas/telefonia: nel 40,5% dei casi la risoluzione della problematica è stata reputata “lenta”, e solo nel 20,5% dei casi “veloce”.

Il 39% degli utenti si ritiene poi per nulla sicuro, poco sicuro o comunque non troppo sicuro riguardo alla chiarezza delle informazioni contrattuali e all'assenza di costi nascosti. Questo indica una significativa mancanza di fiducia da parte di una vasta porzione dei consumatori nei confronti della trasparenza contrattuale. Lo studio di Assium evidenzia inoltre come il 62,8% dei cittadini valuti nuove offerte o cambi di fornitore solo “quando capita”, contro il 23,4% che lo fa una volta l’anno (l’8,6% ogni sei mesi). La motivazione principale che spinge gli utenti a cambiare il proprio gestore è il prezzo più basso dell’offerta commerciale (42% dei casi), ma ad incidere sono anche i problemi con il precedente fornitore (20%) e la maggiore trasparenza delle offerte (14%).



No al porta a porta

Sul fronte della vendita dei contratti, più di 7 utenti su 10 non sono propensi a cambiare contratto energia/gas/telefonia tramite un venditore porta a porta (75,8%) o call center (64,1%), dati che dimostrano la totale sfiducia degli italiani circa tale tipologia di vendita commerciale.

Tuttavia, un consumatore su due (47,8%) ritiene importante la certificazione professionale del venditore e la possibilità di rivolgersi ad un consulente certificato nell'ambito delle utilities – aggiunge Assium.

“Il sondaggio attesta come i consumatori, pur mantenendo una fiducia abbastanza elevata nei confronti degli operatori, sono altamente sfiduciati rispetto alle modalità di vendita dei contratti e la loro trasparenza” – ha detto il presidente Assium, Federico Bevilacqua.