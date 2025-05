L’azienda acquisita è specializzata nella bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, mediante ricorso a macchinari ad alta tecnologia. Focus sui settori petrolchimico, depurazione e industria del cemento, oltre che su attività “post-calamità” e sul pronto intervento.

Si estende la presenza nel settore bonifiche di Acr spa, società controllata da Herambiente. È stato firmato l’accordo vincolante per l’acquisto da parte della società con sede a Mirandola (MO) del ramo d’azienda denominato Gerotto EAR, dalla società Gerotto Federico S.r.l. di Campodarsego (PD). L’operazione, sottoposta ad alcune normali condizioni sospensive, si completerà entro il primo semestre del 2025, con decorrenza dal prossimo 1° luglio.

Il know-how per scavi e pulizia

Gerotto EAR è la divisione di Gerotto Federico, specializzata nei lavori in luoghi confinati o a rischio interferenze, grazie al know-how specifico degli operatori e all’utilizzo di macchinari non invasivi ad alta tecnologia come, ad esempio, escavatori a risucchio o robot, dalla stessa società prodotti o commercializzati. Fra gli ambiti di intervento di Gerotto EAR vi sono le aspirazioni di materiali, la pulizia di silos e serbatoi, le bonifiche ambientali, gli scavi non distruttivi in presenza, ad esempio, di sottoservizi o estesi apparati radicali. In generale, le professionalità e i mezzi di Gerotto EAR trovano impiego nei lavori in spazi confinati o ambienti Atex (a rischio esplosione), dove minimizzano la necessità di un impegno umano diretto, con conseguente riduzione dei rischi connessi all’intervento.

Rafforzata la partnership commerciale

Unitamente all’acquisto del ramo d’azienda, che consta di 21 risorse altamente specializzate (integralmente assorbite da ACR, che supererà così i 600 dipendenti) e diversi mezzi operativi, le parti hanno sottoscritto una serie di accordi finalizzati a rafforzare il rapporto di partnership fra ACR e Gerotto Federico. Fra i punti più qualificanti, vi è la fornitura di mezzi di aspirazione e robot Gerotto Federico ad ACR.

“Questa acquisizione riveste un’importanza soprattutto qualitativa”, spiega Alberto Reggiani, Amministratore Delegato di ACR. “Integriamo, infatti, in ACR un know-how peculiare e strategico per operare in ambiti molto complessi, dove è necessario garantire l’efficacia degli interventi in ambienti confinati, in cui non è possibile l’impiego di lavoratori e che richiedono quindi progettazione e gestione accurate. In questo modo si completa quindi la nostra offerta a filiere quali oil and gas, chimica di processo, depurazione civile e industriale, vetrerie, cementifici, senza dimenticare le bonifiche post-calamità. Tale allargamento, confidiamo, potrà essere funzionale anche al consolidamento commerciale, creando opportunità di cross e up selling”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo con ACR”, afferma Alessandro Gerotto, Amministratore Delegato della Gerotto Federico. “Da un lato, perché consente all’azienda di focalizzarsi ulteriormente sullo sviluppo di macchine e attrezzature robotizzate, settore su cui vantiamo già una leadership mondiale. Dall’altro, perché rafforza la partnership con ACR, realtà con cui collaboriamo da anni in veste di fornitori e partner e con cui da oggi sapremo servire ancora meglio i mercati di riferimento”.