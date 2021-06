La comunicazione delle spese sostenute quest’anno potrà essere fatta a febbraio 2022. Credito d’imposta fino a 1.000 euro

Sono stati resi noti i criteri e le modalità di fruizione del bonus acqua potabile, cioè il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità idrica in casa o in azienda, riducendo il consumo di contenitori di plastica. Lo prevede un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate



Finestra di febbraio

La prima finestra utile, dunque, è febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021. Il bonus si applica ad acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Fino a 1.000 euro

“Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali”, spiega una nota. “Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate”.