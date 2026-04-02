Arera ha adottato le prime disposizioni che introducono l’agevolazione prevista dal “dl bollette”. A2A Energia riconoscerà ai clienti uno sconto in bolletta fino a 60 euro annui sulle forniture di energia elettrica.

L’autorità dell’energia Arera ha definito le modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal “dl Bollette” a favore dei clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto stesso.



Che cosa fare

I destinatari del provvedimento non dovranno presentare alcuna domanda; il contributo sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico.

Il contributo sarà riconosciuto direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del presente provvedimento, con evidenza separata rispetto alle altre voci. L’erogazione avviene a cura del fornitore o dell'esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore.

Qualora dalla medesima bolletta risulti un credito a favore del cliente, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive. In caso di interruzione della fornitura, il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

L’Arera ricorda inoltre, che il contributo straordinario è cumulabile con altri sconti, va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico.

Con successivo provvedimento, l’autorità definirà le modalità di erogazione del contributo volontario previsto dall'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto-legge, destinato ai nuclei familiari non titolari del bonus sociale con Isee annuale non superiore a 25mila euro.



Il contributo di A2A

Intanto A2A Energia, riconoscerà ai clienti uno sconto in bolletta fino a 60 euro annui sulle forniture di energia elettrica. La società commerciale del gruppo aderisce alle misure introdotte dal Decreto Bollette prevedendo un contributo volontario, valido per il 2026 e il 2027, che estende il supporto alla fascia di reddito esclusa dai bonus sociali ordinari. Per l’anno 2026 il bonus straordinario sarà erogato automaticamente ai clienti di A2A Energia o agli utenti che attiveranno una fornitura di energia elettrica entro il prossimo 31 maggio (per contratti sottoscritti successivamente sarà riconosciuto solo per l’anno 2027).

La normativa riguarda i titolari di un’utenza domestica residente, con un isee annuale non superiore a 25.000 euro e non già beneficiari del bonus sociale. Inoltre, per il calcolo del contributo sono richiesti un consumo di energia elettrica non superiore a 500 kWh nel bimestre gennaio/febbraio per i clienti attivi al 1° gennaio (oppure nei primi due mesi di fornitura per i nuovi utenti attivati entro il 31 maggio di ciascun anno) e consumi complessivi inferiori a 3.000 kWh nei 12 mesi antecedenti al termine del bimestre di riferimento.