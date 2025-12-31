L’aggiornamento Arera segnala il calo delle principali voci della bolletta nel primo trimestre 2026. La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di maggior tutela tra aprile 2025 e marzo 2026 è comunque in aumento del 13% rispetto all’anno precedente.

Calano le bollette elettriche per i clienti vulnerabili nel primo trimestre del 2026: per il ‘cliente tipo’ servito in maggior tutela la diminuzione è del 2,7%. Lo rende noto Arera nel suo consueto aggiornamento che riguarda unicamente i circa 3 milioni circa di clienti serviti. La diminuzione, spiega l’authority, è riconducibile principalmente alla contrazione della componente di perequazione nell’ambito della Spesa per la materia energia e alla revisione al ribasso di alcune voci relative alle spese di trasporto e gestione del contatore. La spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di maggior tutela sarà di 590,73 euro nel periodo compreso fra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026, in aumento del 13% rispetto ai 522,97 euro registrati tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025.



Voce per voce

Dal 1° gennaio 2026, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il cliente tipo vulnerabile servito in Maggior Tutela sarà di 27,97 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, così suddiviso: spesa per la materia energia: 13,75 centesimi di euro (49,2% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell’energia, in diminuzione del 3,5% rispetto al quarto trimestre 2025; 2,24 centesimi di euro (8% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio, invariato rispetto al quarto trimestre 2025; spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 6,18 centesimi di euro (22,1% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, qualità; in diminuzione del 1,6% rispetto al quarto trimestre 2025;

spesa per oneri di sistema: 3,03 centesimi di euro (10,8% del totale della bolletta) per la spesa per oneri di sistema; in diminuzione del 3,3% rispetto al quarto trimestre 2025; imposte: 2,77 centesimi di euro (9,9% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono l’IVA e le

accise, in diminuzione dello 2,5% rispetto al quarto trimestre 2025.



Gli oneri generali di sistema nel I trimestre 2026

La componente tariffaria ASOS a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, pesa per il 94,59% degli oneri generali, secondo la seguente ripartizione: 69,34% per gli incentivi alle fonti rinnovabili (ex A3 parte rinnovabili); 25,25% per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica (ex Ae); la componente ARIM, a copertura dei rimanenti oneri generali, pesa complessivamente per il 5,41% degli oneri generali e risulta ripartita tra i seguenti elementi: 0,66% per la promozione dell’efficienza energetica (solo in relazione alle misure per lo sviluppo tecnologico e industriale - ex quota parte di UC7, ora nell’elemento ASVRIM); 4,75% per i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci (ex A4).