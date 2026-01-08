Lo ha stabilito l'Arera rendendo noto il nuovo valore della materia prima. Rispetto ai tempi pre crisi del dicembre 2020, secondo l’Unc il prezzo del gas è comunque superiore del 52%. Nel confronto con lo scorso anno scende del 18,3%.

Calano le bollette del gas per i clienti vulnerabili a dicembre: il prezzo di riferimento del metano per il cosiddetto cliente tipo 1 è pari a 102,25 centesimi di euro per metro cubo (-2,3% su novembre). Lo ha reso noto l’Arera comunicando il nuovo valore della materia prima del servizio di tutela della vulnerabilità gas.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata dall’Authority come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il Psv day ahead) e pubblicata entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di dicembre, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in calo rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas per il vulnerabili è pari a 30,65 €/MWh.

L’aggiornamento

Ecco i costi per voce. Spesa per la materia prima: 35,47 centesimi di euro (pari al 34,69% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,02 centesimi di euro (5,89% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 24,81 centesimi di euro (24,26% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità. Oneri di sistema: 4,98 centesimi di euro (4,87% del totale della bolletta). Imposte: 30,97 centesimi di euro (30,29% del totale).

Unc: le bollette pesano 1.684 euro

Secondo lo studio dell’Unione nazionale consumatori, per il nuovo utente tipo che consuma 1.100 metri cubi di gas, un meno 2,3% significa spendere circa 27 euro (26,62 euro) in meno su base annua. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026), nell’ipotesi di prezzi costanti, scende così per i vulnerabili a 1.125 euro che, sommati ai 559 euro della luce, determinano una spesa complessiva annua pari a 1.684 euro. Se il prezzo del gas scende oggi del 2,3%, rispetto ai tempi pre crisi del dicembre 2020 è oggi superiore del 52%, mentre rispetto al record storico del dicembre 2022, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è inferiore del 32,4%. Nel confronto con lo scorso anno è più basso del 18,3%.