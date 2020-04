Le nuove norme serviranno a combattere la siccità in agricoltura. Ora si attende il via libera del Parlamento europeo

Facilitare l’uso di acque reflue urbane depurate a fini di irrigazione agricola per contrastare gli effetti della siccità. Questo l’obiettivo di un regolamento approvato dal Consiglio dell’Ue. Paesi come Spagna, Italia, Grecia, Belgio e Germania hanno già legislazioni avanzate per il riutilizzo dell'acqua per agricoltura e industria, ma in Grecia, Italia e Spagna i tassi di riuso sono ancora bassi, tra il 5 e il 12%.

Le nuove norme “aiuteranno l'Europa ad adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Il regolamento, pienamente in linea con i principi dell'economia circolare, migliorerà la disponibilità delle risorse idriche e ne promuoverà un uso efficiente”. Ogni Paese può decidere eventualmente di non sfruttare l’opportunità del riutilizzo agricolo delle acque trattate. Il regolamento dovrà ora essere adottato anche dal Parlamento europeo prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ue.