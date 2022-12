Nuove schede tecniche per la verifica degli strumenti di misura gas, calore e acqua

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto le nuove schede tecniche per la verifica periodica degli strumenti utilizzati per funzioni di misura legale, in particolare i contatori di gas, energia termica e acqua pulita fredda o riscaldata.



Cosa contengono

Le schede sono contenute in uno schema di direttiva del ministero che resterà fino al 1° marzo 2023 nel periodo di “status quo”, vale a dire a disposizione per eventuali osservazioni della Commissione Ue e degli Stati membri dell’Unione. Lo schema di direttiva è costituito da tre articoli e tre schede allegate. L’art. 1 contiene l’oggetto e l’ambito di applicazione e specifica gli strumenti di misura a cui essa si applica, l’art. 2 elenca gli allegati in cui sono riportate le procedure da seguire nella verificazione periodica degli strumenti di misura e l’art. 3 definisce l’iter di pubblicazione della direttiva. Gli allegati contengono invece le schede dedicate alle tre tipologie di contatori.



Obiettivi

L’obiettivo del provvedimento, spiega il Mimit, è “uniformare sul territorio nazionale le procedure tecniche per la verificazione periodica degli strumenti”, allo scopo di “rendere omogenee le attività svolte dagli organismi che effettuano la verificazione periodica e migliorare l’efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti, al fine di rafforzare la fiducia del consumatore e a garanzia degli scambi commerciali”.