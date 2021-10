Riconosciuto legittimo il deferimento per il mancato rispetto delle percentuali minime di riduzione del carico complessivo di fosforo e azoto

La Corte di Giustizia Ue ha nuovamente condannato l'Italia per aver violato le norme comunitarie su raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale.



Mancata riduzione di fosforo e azoto

La sentenza - leggiamo su Ansa.it - è il risultato di un deferimento della Commissione europea, che nel 2014 aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Italia. In particolare, la Corte ha riconosciuto legittime le contestazioni su fogne e depuratori su circa 600 aree e il mancato rispetto delle percentuali minime di riduzione del carico complessivo di fosforo e azoto. La sentenza si riferisce alla decisione della Commissione sulle condizioni dei sistemi di trattamento delle acque reflue nelle zone del bacino drenante nel Delta del Po e nell'Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como e del bacino drenante del Golfo di Castellammare (Sicilia).

Le altre sanzioni

Trattandosi della prima condanna per inadempimento su questo specifico dossier, la sentenza non prevede né multe né altre sanzioni. L'Italia però nel 2018 (su una procedura d'infrazione aperta nel 2004) è già stata condannata a pagare e sta ancora pagando per lo stesso tipo di violazioni - ma su un diverso gruppo di centri urbani e aree - 25 milioni di multa. A cui si aggiunge una penalità 30 milioni che continuerà a scattare ogni sei mesi fino a quando le autorità nazionali non riusciranno a dimostrare di aver risolto il problema ed aver ristabilito una situazione di conformità con quanto previsto dalle disposizioni europee.