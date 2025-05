Serviranno per interventi urgenti nelle province di Milano, Brescia, Bergamo e Lecco. L’assessore Maione: diamo risposte concrete a esigenze dei territori.

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, un piano di finanziamento da 1,3 milioni di euro per interventi urgenti di gestione e messa in sicurezza di vecchie discariche, segnando una decisa accelerazione nella politica ambientale.



Che cosa prevede

Nel dettaglio, i fondi saranno così ripartiti tra i diversi interventi: Consorzio ATS Bergamo (Comuni di Bottanuco, Filago, Madone): 815.996 euro per la discarica cessata. Il progetto prevede l'installazione di un impianto di osmosi inversa per il trattamento del percolato e segue ad altri finanziamenti dati in precedenza per la sistemazione della discarica;

Comune di Vizzolo Predabissi (Città Metropolitana di Milano): 300mila euro per la gestione post operativa della discarica ormai cessata;

Brescia (località Buffalora): 141.938 euro per la discarica Ve-Part . L'intervento consiste nella rimozione e allontanamento del percolato;

Comune di Abbadia Lariana (Lecco): 73.200 euro per la discarica ante norma in località Navegno. Saranno realizzate opere di rimozione parziale dei rifiuti e stabilizzazione del sito, andando a riqualificare un’area a valenza paesaggistica e naturalistica.

"È una misura concreta - ha sottolineato Maione - per andare incontro alle esigenze dei territori. Questi fondi non sono solo una risposta alle emergenze del passato, ma un segnale chiaro di come la Regione Lombardia intenda prevenire i problemi ambientali, agendo con tempestività e determinazione. La collaborazione con gli enti locali è stata fondamentale per individuare le soluzioni più efficaci considerando le situazioni critiche che si devono gestire sotto il profilo ambientale e sanitario".