In seguito all’opzione di vendita da parte di Ascopiave del 25% in EstEnergy, Hera Comm diventa azionista unico del maggiore operatore del Nord-Est. Trovato l'accordo con A2a per circa 490mila clienti di distribuzione gas in Lombardia tra Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia, Lodi. Affare da 430 milioni

Tempo di riposizionamenti nella distribuzione del gas per due delle principali utility italiane, A2A e Hera, e che vede coinvolta la veneta Ascopiave. Il gruppo Hera, tramite la controllata Hera Comm, ha rilevato da Ascopiave il 25% del capitale di EstEnergy, la joint venture commerciale nata nel 2019 che costituisce il maggiore operatore del Nord Est.



L’operazione

La partecipazione del gruppo Hera in EstEnergy sale così al 100%, mentre Ascopiave completa il suo percorso di uscita dalla società. La possibilità di un’uscita dilazionata nel tempo ha rappresentato un valore per entrambe le società: ha infatti permesso di valorizzare al contempo il radicamento territoriale di Ascopiave con l’impostazione industriale nella gestione delle attività di vendita di Hera. EstEnergy ha un portafoglio di oltre 1 milione di contratti con i consumatori finali, principalmente nelle regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia.

L’operazione, per un controvalore di circa 232 milioni di euro, deriva dall’esercizio dell’opzione di vendita detenuta da Ascopiave sulla partecipazione nella società, così come stabilito negli accordi sottoscritti tra le parti in occasione della costituzione della partnership. Tale valore sarà corrisposto entro luglio 2025, in concomitanza con la girata delle azioni. Il gruppo Hera rafforza così la propria di terzo operatore nazionale nel settore energy avendo raggiunto i 4,7 milioni di clienti luce e gas.



Aggiornamento. Trovato l'accordo dopo la proroga tra A2A e Ascopiave

A2A e Ascopiave che erano in trattativa in questi giorni hanno intanto comunicato che è stato sottoscritto un contratto preliminare di acquisto avente ad oggetto l’acquisizione da parte di Ascopiave del 100% delle quote di un veicolo societario che sarà titolare al closing di un ramo di azienda comprendente per intero un compendio di assets composto da circa 490 mila pdr di distribuzione gas relativi agli ATEM nelle Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con una RAB 2023 di 397 milioni di euro e un EBITDA 2023 pari a 44 milioni di euro. Gli asset ricompresi nel ramo di azienda oggetto dell’operazione sono attualmente detenuti da Unareti e da LD Reti (società interamente controllate da A2A) e saranno oggetto di conferimento nel suddetto veicolo nel periodo intercorrente fra il signing e il closing. Il prezzo base convenuto per l’operazione è di 430 milioni di euro, che esprime la valutazione del ramo d’azienda al 31 dicembre 2023, soggetto ad aggiustamento a valle del closing, come da prassi. Il deal è subordinato al verificarsi di condizioni sospensive abitualmente previste per questo genere di operazioni, tra cui l’esperimento della procedura c.d. Golden Power. Il perfezionamento del closing è previsto entro il luglio 2025. Ascopiave finanzierà l’acquisizione in misura prevalente attraverso le risorse derivanti dall’esercizio della opzione di vendita sulla propria partecipa



Che cosa fa Ascopiave

Il gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, gestendo il servizio in 301 comuni del Nord Italia, attraverso una rete di oltre 14.700 chilometri con circa 870mila utenti. Il gruppo è inoltre attivo nel settore delle energie rinnovabili e del servizio idrico integrato e detiene delle partecipazioni di minoranza in società operanti nella commercializzazione dell’energia e dei servizi pubblici. Nel settore delle energie rinnovabili, il gruppo gestisce 29 impianti idroelettrici ed eolici con una potenza nominale di 84,1 MW. Ascopiave è socio e partner tecnologico della società Cogeide, operatore del servizio idrico integrato attivo in 15 comuni lombardi, con un bacino di oltre 100mila abitanti e una rete di 880 chilometri.

Il gruppo detiene partecipazioni di minoranza in società attive nella commercializzazione dell’energia (con Hera Comm), nel settore utilities (Acinque) e nell’information and communication technology (Acantho). Ascopiave è quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana.