Acquisiti sei impianti idroelettrici appartenenti al “Gruppo EVA” con una potenza nominale pari a 4,6 MW

Ascopiave ha reso noto di aver perfezionato un investimento nel settore idroelettrico, come previsto nel Piano Strategico 2020-2024. L’azienda veneta ha acquisito sei impianti idroelettrici appartenenti al “Gruppo EVA” con una potenza nominale pari a 4,6 MW. Gli impianti, situati in Lombardia e Piemonte, operano tutti in regime di incentivazione, con meccanismo feed in tariff avente scadenza media oltre il 2033.



L’operazione

L’operazione sarà perfezionata tramite l’acquisto del 100% del capitale sociale di una società veicolo del Gruppo EVA, che prenderà la denominazione di “Asco Renewables“, nella quale confluiranno i sei impianti oggetto della transazione, a seguito del loro trasferimento da perfezionarsi entro la data del closing. Le parti hanno condiviso che il valore degli impianti al 31 dicembre 2021 è pari a 24 milioni di euro. Il prezzo da corrispondere al closing prevede un meccanismo di aggiustamento volto a regolare le partite di credito e debito presenti nelle società veicolo alla medesima data. L’EBITDA atteso per l’anno 2022 è pari a circa 2,4 milioni di euro.

Diversificare il business

Il Presidente e Amministratore Delegato Nicola Cecconato ha detto che: “l’operazione di investimento portata a termine negli asset del settore idroelettrico rappresenta un momento epocale per il Gruppo Ascopiave poiché concretizza ulteriormente una delle linee guida fondamentali del Piano Strategico, cioè la “diversificazione” del proprio business, ed attua in particolar modo l’inizio del percorso della produzione di energia pulita e sostenibile”.