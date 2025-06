La multiutility romana ha costituito a.gas con l’obiettivo di crescere nel settore della distribuzione gas. Confluiranno tutte le attività di distribuzione presenti in Abruzzo, Campania, Molise e Umbria.

Acea ha comunicato di aver ricevuto da Eni Plenitude un’offerta vincolante per acquisire l’intero capitale sociale della controllata Acea Energia spa (100% Acea). Acea avvierà quanto prima il relativo processo di valutazione, affinché i competenti organi possano assumere le determinazioni e decisioni del caso.



A.gas

Intanto, l’utility romana ha deciso di riunire le sue attività nella distribuzione metano. Dopo l’acqua, l’ambiente e le reti elettriche nasce a.gas (Acea Gas). Nell’ambito della razionalizzazione delle linee di business, vara un’altra importante novità con la costituzione di una nuova società che ha come obiettivo il consolidamento e la crescita nel settore della distribuzione gas.

Nel nuovo ramo di business confluiscono le attività già svolte nel settore della distribuzione gas dove Acea è già presente in quattro regioni: Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. L’obiettivo è ampliare la presenza industriale sul territorio, con conseguenti e positive ricadute occupazionali, anche in vista della partecipazione alle future gare per la distribuzione gas, tra cui quella per la città di Roma.