Il sindaco Marco Innocenzi ha avviato una selezione per la ricerca di manager ai quali affidare la gestione delle tre società partecipate dall’Ente: Asa Tivoli, Asa Servizi e Tivoli Forma.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi insieme a Francesco Girardi di Asa Tivoli Spa ed Emilio Ernst di Asa Servizi Srl offrono posti di dirigente per le municipalizzate.

Sono stati infatti pubblicati all’albo pretorio online del Comune i rispettivi avvisi per la presentazione di candidature per la nomina di amministratore della municipalizzata dei rifiuti Asa Tivoli Spa, di Asa Servizi Srl e di Tivoli Forma Srl, società di formazione – quest’ultima – che gestisce l’Istituto professionale Rosmini.

La durata in carica degli amministratori unici è fissata comunque per un massimo di tre esercizi sociali. La data di scadenza coincide con la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.



Come fare

Chiunque sia interessato a ricoprire l’incarico può far pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected], la candidatura. L’istanza deve pervenire, pena l’esclusione, entro il giorno venerdì 2 gennaio alle ore 14.

Tra i requisiti per tutti e tre gli incarichi, il diploma di laurea (vecchio ordinamento), oppure la laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento, in discipline giuridiche, economiche, aziendali o ingegneristiche oppure l’iscrizione a ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, ingegneri, revisori, consulenti del lavoro).

Gli incarichi verranno assegnati tramite valutazione dei curriculum, delle esperienze professionali e delle motivazioni dei candidati interessati, in possesso dei necessari requisiti della normativa e delle regolamentazioni vigenti.



