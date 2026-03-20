Tra i candidati, gli studenti in cerca di un’occupazione nella pausa estiva degli studi. Il personale sarà impiegato in tutti le sedi nella provincia di Venezia, e soprattutto nelle zone del turismo balneare. Si cercano spazzini ma anche autisti stagionali e a tempo indeterminato.

Cercasi operatori ecologici per tenere pulita Venezia e tutte le città balneari della provincia. I termini per le assunzioni – apprendiamo dal Gazzettino - sono stati aperti da Veritas, la società municipalizzata che si è occupa del servizio raccolta rifiuti nella città metropolitana, che si è messa alla ricerca di autisti muniti di patente C e Cqc (carta di qualificazione del conducente, obbligatoria per coloro che guidano veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate), operatrici ecologiche e operatori, sia stagionali che a tempo indeterminato.



Che cosa è offerto

Sono proposti i contratti di somministrazione full time, part time o con formule personalizzate. In quest'ultimo caso, l'intento è “agganciare" studenti che spesso hanno una disponibilità limitata ma che intendono comunque svolgere un lavoro durante l’estate.

Le persone saranno assunte con un contratto di somministrazione e alla fine della stagione, previa valutazione dell'operato e dello stato di servizio, sarà possibile una proroga o la trasformazione a tempo indeterminato.

La paga base per un netturbino, è di circa mille euro, che ovviamente può aumentare in base agli straordinari e per gli autisti dei camion.

Il personale sarà impiegato in tutti le sedi della Città metropolitana (San Donà di Piave, Portogruaro, Mirano e Venezia) e a Cavallino-Treporti, Bibione, Caorle, Jesolo e Mogliano Veneto.

L'obiettivo, come detto, è potenziare il servizio di raccolta rifiuti, soprattutto lungo la costa, nei periodo delle grandi presenze turistiche. Per questo dalla società, che conta 800 tra netturbini e autisti assunti in pianta stabile, non è stato indicato un limite alle assunzioni stagionali.

Chi fosse interessato dovrà rivolgersi agli uffici delle società interinali Adecco, Archimede, Etjca, Eurointerim, E-work, Generazione vincente, Lavoropiù, La soluzione, Manpower, Maw, Openjob, Orienta, Randstad, Synergie, Tempi moderni.